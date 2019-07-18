Рост цен в Украине "притормозит": НБУ поделился прогнозом по инфляции

Снижению показателя будет способствовать ряд факторов

Фото: пресс-центр НБУ

Инфляция в Украине, которая составила 9% в июне 2019 года в годовом измерении, будет в дальнейшем замедляться. Об этом говорится в оставшемся неизменном прогнозе Национального банка Украины (НБУ).

"Инфляция будет в дальнейшем постепенно замедляться. По-прежнему НБУ прогнозирует, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого (2019) года, в начале следующего (2020) вернется в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года", - отмечает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, замедление инфляции и дальше предопределять достаточно жесткие монетарные условия. Несмотря на то, что НБУ снизил учетную ставку до 17%, в ближайшее время она будет оставаться высокой.

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Также замедлению роста цен, по прогнозу Нацбанка, будут способствовать:

взвешенная фискальная политика;

замедление роста заработных плат;

относительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках;

значительное предложение отечественных и иностранных продовольственных товаров.

Напомним, при этом эксперты поделились прогнозами, согласно которым украинцев ждет "осенний" рост цен. Специалисты считают, что во втором полугодии рост цен в Украине ускорится.

Также новости "Сегодня" отмечали, что доходы в Украине растут вместе с ценами, а потом граждане жалуются на необходимость экономить:

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