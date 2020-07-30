Рост минималки учли в планах Кабмина на 2021 год – Марченко

В обновленном и утвержденном Кабинетом министров макроэкономическом прогнозе на 2021-2023 годы учтено повышение минимальной зарплаты. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает пресс-служба ведомства.

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Речь идет о двух этапах повышения минимальной зарплаты, который запланированы на 2021 год, уточнил министр.

"Прогноз учитывает двухэтапное повышение уровня минимальной заработной платы в 2021 году до 6500 гривен, изменения в законодательстве, которые произошли в последнее время, в том числе введение оборота земли сельскохозяйственного назначения, а также продолжение реформ и реализацию программ стимулирования экономики. Предполагается восстановления реального ВВП на 4,6% после ожидаемого падения этого года, увеличение реальных заработных плат на 12,1% благодаря повышению производительности труда, при сохранении относительной ценовой и курсовой стабильности", - рассказал Марченко.

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Также сообщается, что на основе обновленного макропрогноза Минфин готовит письмо к главным распорядителям для подготовки бюджетных запросов. Далее последует их обработка и проведение согласительных совещаний. В начале сентября, как прописано в Бюджетном кодексе, Минфин представит на рассмотрение Кабмину проект госбюджета на 2021 год.

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Напомним, с января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривни. В 2019 году "минималка" была на уровне 4173 грн, в 2018 году – 3723 грн. Недавно Кабмин по поручению президента Владимира Зеленского запланировал три повышения минзарплаты:

с 1 сентября 2020 года – до 5000 гривен;

с 1 января 2021 года – до 6000 гривен;

с 1 июля 2021 года – до 6500 гривен.

Говоря о повышении минимальной зарплаты в Украине, Зеленский отмечал, что это "выглядит вполне реалистично":

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