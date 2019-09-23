Рост прожиточного минимума вдвое: в Кабмине поставили цель

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Министерство финансов намерено в течение 2020 года повысить размер прожиточного минимума, заложенный в законопроекте о госбюджете на следующий год, в два раза – почти до 4,5 тыс. грн. Об этом заявила представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов.

Она отметила, что, согласно проекту госбюджета, с января запланировано повышение прожиточного минимума до 2027 грн.

"Это очень мало, потому что не отличается от 2019 года. Тем не менее, [министр финансов Оксана] Маркарова сказала, что они знают, как сделать так, чтобы в течение 2020 года этот показатель вырос, и вырос почти вдвое, так как премьер [Алексей Гончарук] поставил амбициозную задачу увеличить до 4,5 тыс. грн", – сообщила Верещук.

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Она добавила, что именно к этому показателю привязаны тарифные сетки и разряды.

"Если он увеличивается, растут все остальные зарплаты. Осталось дело за малым – найти эти деньги и увидеть их реально в бюджете", – заключила представитель Кабмина.

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Новости "Сегодня" писали, что законопроект № 2000 предусматривает доходы госбюджета-2020 в размере 1,079 трлн грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн, а расходы – на сумму 1,170 трлн грн.

Кабмин предлагает парламенту утвердить повышение минимальной заработной платы с 1 января до 4723 грн (сейчас 4173 грн), а прожиточного минимума – до 2027 грн (с 1 января), 2118 грн (с 1 июля) и 2189 грн (с 1 декабря).

Напомним, что в Украине с 1 июля повысился прожиточный минимум для трудоспособных лиц до 2007 грн.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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