Рост украинской экономики обнадежил Гройсмана

Сегодня, 12:05

Премьер-министр уверен, что ВВП страны должен расти еще активнее

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

По итогам первого полугодия 2018 года рост украинской экономики составляет 3,6%, и этот показатель является обнадеживающимОб этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы сегодня имеем по второму кварталу рост уже 3,6%. Это по итогам года приблизительно 500 млрд грн продукции и услуг, которые будут произведены украинскими руками, украинской промышленностью. Это очень обнадеживает, но этого недостаточно. Мы должны расти и можем расти больше, больше 5%. Но должна быть стабильность внутри страны и инвестиции", – сказал он.

  

Напомним, ранее Госстат объяснил улучшение показателей по ВВП ростом экспорта"Одним из факторов роста стал рост товарного экспорта. За первое полугодие рост этого показателя составил 12,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Экспорт услуг из Украины вырос на 5,7%. Положительное сальдо торговли услугами за первое полугодие составило 2,86 млрд долларов", – отмечали в Госстате.

Напомним, базовый сценарий прогноза Минэкономразвития, одобренного Кабмином, предусматривает, что рост ВВП Украины в 2019 году замедлится до 3% с прогнозируемых в 2018 году 3,2%. При этом в 2020 году рост украинской экономики ускорится до 3,8%, а в 2021 году составит уже 4,1%.
экономика, ВВП, Гройсман, Владимир Гройсман, рост ВВП

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Источник:

УНИАН

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