"Роттердам+" позволил преодолеть дефицит угля в Украине – эксперт

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Формула "Роттердам+" дала возможность снять проблему дефицита угля в Украине. Сегодня его стоимость по формуле низкая, но купить его в стране по такой цене нельзя. Об этом заявил глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко, передают "Украинские новости".

Эксперт отметил, что благодаря внедрению формульного ценообразования в Украине удалось решить проблему дефицита угля и не допустить кризиса в энергетике.

"Если, например, у нас недостаточно 1-2 миллиона тонн угля, его надо купить. Если вы его хотите купить, купить его надо за границей – по той цене, которая там. Другого варианта нет. Если будет цена меньше, как же вы его купите? У вас будет заложено меньше, чем надо купить. Вот и вся очень простая схема", – пояснил Котко в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что принцип импортного паритета, на котором базируется формула "Роттердам+", является международной практикой для дефицитных рынков, и применяется во многих европейских странах. И подчеркнул, что западные эксперты признали обоснованность внедрения формулы в Украине.

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"Те эксперты, к которым обращались по этой формуле – очень известные эксперты, например, Европейская ассоциация угля. Они подтвердили, что это подход, который применяется в Европе, и он абсолютно четкий. Никаких замечаний, ассоциация все одобрила", – сообщил Котко.

Эксперт обратил внимание, что на сегодняшний день цена угля, рассчитанная по формуле "Роттердам+", является низкой, но по такой цене его невозможно купить, поскольку никто не предлагает.

"Вот много критиков формулы "Роттердам+". А кто бы предложил что-то вместо этого? Например, сейчас в Роттердаме цена на уголь, кажется, 1650 гривен. Для государственных шахт установлена ​​цена 2,5 тыс. Вообще себестоимость у них 4,5 тыс", – сообщил Котко.

Напомним, ранее лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что введение формулы "Роттердам+" позволило преодолеть кризис в энергетике, а государственные шахты с момента принятия формулы получили дополнительно более 10 млрд гривен.

По информации СМИ, на совещании у президента по энергетическим вопросам, которое состоялась в августе, выяснилось, что покупать уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+", сегодня дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии. Цена за "Роттердам+" составляет 1,74 тыс грн за тонну, импорт из Колумбии и США – 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР – 1,8 тыс. грн за тонну.

Также журналисты рассказали, как в информпространстве создавались мифы по поводу формулы "Роттердам+", которую и украинские, и европейские эксперты признали шагом к энергореформе, необходимой для интеграции Украины в Евросоюз:

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