Штрафы за незаконный вылов рыбы и загрязнение озер выросли в десятки раз

Украинцам остро не хватает рыбы и хорошей экологии, что и решил исправить парламент

На фоне потери позиций по экспорту рыбы украинский парламент принял в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об охране водных биоресурсов и среды их обитания (№ 2765).

За это решение проголосовали 305 народных депутатов из 381, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом, в частности, в Кодексе Украины об административных правонарушениях устанавливается:

загрязнение и засорение вод, нарушение водоохранного режима на водосборах, вызывающее их загрязнение, водную эрозию почв и другие вредные явления, – влечет наложение штрафа на граждан в размере от 50 до 100 (ныне – от 3 до 7) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1 тыс. 700 грн);

за нарушение этих же норм должностными лицами – от 100 до 200 (ныне – от 5 до 8) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн);

ввод в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов без сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение и засорение вод или их вредное воздействие, – влечет наложение штрафа на должностных лиц от 100 до 200 (ныне – от 5 до 8) не облагаемых налогом минимумов доходов (от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн);

выполнение работ на землях водного фонда без осуществления мероприятий по сохранению среды обитания и условий размножения водных биоресурсов, обеспечения неприкосновенности участков, представляющих особую ценность для сохранения водных биоресурсов, – влечет наложение штрафа на граждан от 400 до 900 не облагаемых налогом минимумов (от 6 тыс. 800 до 15 тыс. 300 грн) с конфискацией средств совершения правонарушения, на должностных лиц – от 2 до 3 тыс. не облагаемых налогом минимумов (от 34 тыс. до 51 тыс. грн) с конфискацией средств совершения правонарушения.

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Также среди прочего предлагается установить, что нарушение правил рыболовства влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан от 40 до 150 (ныне – от 2 до 10) не облагаемых налогом минимумов (от 680 до 2 тыс. 550 грн) и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц – от 200 до 300 (ныне – от 10 до 30) не облагаемых налогом минимумов (от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн).

Грубое нарушение правил рыболовства влечет за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов (от 3 тыс. 400 до 8 тыс. 500 грн) и на должностных лиц – от 400 до 800 не облагаемых налогом минимумов (от 6 тыс. 800 до 13 тыс. 600 грн) с конфискацией орудий добычи, средств совершения правонарушения и незаконно добытых (выловленных) водных биоресурсов.

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К грубым нарушениям относят:

рыболовство с использованием орудий добычи (вылова) лицами, которые не имеют разрешительных документов на специальное использование водных биоресурсов или пребывание на водном объекте или в прибрежной защитной полосе с запрещенными орудиями добычи (взрывчатые, ядовитые вещества, орудия лова с применением электротока или другие, приспособленные для массового уничтожения рыбы, зверей или других видов животного мира);

осуществление любительского рыболовства в пределах районов, определенных для промышленного рыболовства;

а также осуществление промышленного рыболовства в пределах районов, определенных для любительского рыболовства;

применение промышленных орудий добычи водных биоресурсов, которые не соответствуют правилам и режимам рыболовства.

Напомним, ранее мы писали, что с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе.

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