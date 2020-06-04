Украина теряет экспорт рыбы: кому продаем

Пока Украина наращивает экспорт зерновых, продажи отечественной рыбы за границу сокращаются. Так, в январе-марте 2020 года экспорт живой, свежей и охлажденной рыбы упал на 10% – до 163,1 тонны против 181 тонны годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В целом за первый квартал 2020 года Украина экспортировала живой и свежей рыбы на почти 198 тыс. долларов, тогда как годом ранее эта сумма достигала 244 тыс. долларов.

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По данным Государственного агентства рыбного хозяйства, 98% экспорта украинской живой рыбы (160,8 тонны на 183,9 тыс. долларов) пришлось на Молдову. А крупнейшим покупателем украинской свежей или охлажденной рыбы стала Турция – 2 тонны на 9,2 тыс. долларов. Небольшие поставки Украина осуществляла также в Либерию, Австрию, Мальту, Кипр, Панаму, Сент-Китс и Невис, а также на Сейшельские и Маршалловы острова.

В разрезе товарных позиций в январе-марте 2020 года больше всего было экспортировано карпов – около 156 тонн на 182,8 тыс. долларов, а также калкана – 1,9 тонны на 8,9 тыс. долларов.

Напомним, ранее мы писали, что с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе.

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