Рынка земли придется подождать: Трофимцева рассказала, когда примут закон

В Минагропроде уверены: вносить законопроект о земельной реформе в парламент еще рано

Ольга Трофимцева. Фото: Facebook / olga.trofimtseva.

Проведением земельной реформы в Украине займется следующий парламент, который будет избран осенью 2019 года. Об этом заявила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева на конференции "Эффективное управление земельными ресурсами как предпосылка развития Украины", которая проходит во Львове.

"Наверное, в следующей каденции Верховной Рады сможем внести законопроект об обороте сельскохозяйственных земель в парламент", - сказала Трофимцева и выразила уверенность, что это будет возможно в 2020 году.

Она объяснила, что теоретически документ можно подать в парламент и сейчас, но это "даст популистам определенные аргументы", а стране, по словам чиновницы, "необходимы взвешенные шаги".

И.о. министра также подчеркнула, что существуют разные модели внедрения рынка, но все они – открытые.

Ранее на конференции во Львове руководитель программы Всемирного банка (ВБ) по вопросам инфраструктуры и устойчивого развития в Украине, Беларуси и Молдове Бахер Аль-Ханави отмечал, что рынок земли повысит ВВП Украины. Представитель ВБ подчеркнул, что без рынка земли страна не использует весь свой потенциал.

Напомним, в Украине пока нет единого решению по земельной реформе, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения постоянно продлевается. Его снятие было требованием Международного валютного фонда, но в июле 2017 года его изъяли из меморандума. При этом международные организации высказываются о том, что снять мораторий все же нужно, а Европейский суд по правам человека уже признал, что запрет на продажу земли нарушает права владельцев участков.

Запрет на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го мораторий начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор мораторий ежегодно продлевают.

Правда, даже если в Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков.

Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения. Черновой проект документа на Всеукраинском земельном форуме представил заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики и земельных отношений Александр Бакуменко, чем вызвал немалые споры и обсуждения.

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