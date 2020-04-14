В Запорожье от коронавируса умер директор рынка: что о нем известно

В Запорожье зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции. COVID-19 унес жизнь директора местного рынка, сообщает "Укринформ".

"Пациент был в тяжелом состоянии, он ночью умер", – рассказал источник издания.

65-летний мужчина скончался в запорожской больнице сегодня ночью, 14 апреля. Состояние пациента было тяжелым, и он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Первые симптомы у мужчины появились еще 19 марта, но он решил лечиться самостоятельно. Самолечение привело только к ухудшению ситуации – в больнице пациенту диагностировали пневмонию. Коронавирус у него подтвердили только 3 апреля.

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Также известно, что мужчина нарушал правила карантина. В частности, он разрешил работать на рынке нескольким предпринимателям. Просто так ему это с рук не сошло – на директора рынка составили админпротокол, а сам рынок закрыли. После того, как у мужчины подтвердили CОVID-19, "контактных" с ним полицейских тоже проверили.

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На данный момент в Запорожской области обнаружили 89 больных коронавирусом. 11 человек уже выздоровели. Кроме директора рынка, коронавирус убил еще одного человека в области: в Мелитополе умер 63-летний директор мебельной фабрики.

Также мы сообщали, что в Запорожской области коронавирусом заразились двое сотрудников АЭС в Энергодаре.

Как украинцы живут в условиях карантина – смотрите в сюжете:

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