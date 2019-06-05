Рынку газа в Украине грозит дефолт – "Укртрансгаз"

Оператор ГТС рассказал о задолженности по балансировке

Фото: utg.ua.

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины "Укртрансгаз" заявил о преддефолтном состоянии на рынке природного газа. Как отмечается в сообщении компании, причиной стал негативный баланс, возникший "преимущественно в результате несанкционированного отбора ресурса из системы".

По данным "Укртрансгаза", по факту функционирования информационной платформы суточной балансировки газа в марте и апреле объем небаланса составил более 2,5 млрд грн.

"Он сформировался преимущественно из-за несанкционированного отбора газа операторами газораспределительных систем (ГРС) на собственные производственно-технологические расходы из сетей "Укртрансгаза". Из этой суммы долга оператору ГТС было погашено до 0,05 млрд грн за два месяца", – говорится в сообщении.

"Укртрансгаз" отмечает, что задолженность по балансировке предыдущих периодов, которая на момент перехода рынка на режим суточного балансировки составила 38,6 млрд грн, также возмещается исключительно в судебном порядке и в неполном объеме.

"Поэтому ресурсов для уплаты положительных небалансов участникам рынка у оператора ГТС пока нет. В результате на рынке возникла преддефолтная ситуация – оператор ГТС не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки. Наибольший долг сейчас сложился перед "Нафтогазом Украины", – заявляют в компании.

Напомним, режим суточной балансировки на рынке газа введен с 1 марта 2019 года. До этого переход откладывали сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года.

Видео: Нафтогаз Украины / Facebook

Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между объемами газа, которые поступили в систему через точки входа и были отобраны через точки выхода. Балансирование проводится адресно – с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.

Ранее также сообщалось, что сервис дает потребителям возможность мгновенно получить данные о поставщиках газа, а также проверить наличие своего EIC-кода в реестрах.

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