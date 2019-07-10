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Рынок электроэнергии работает в штатном режиме

10 июля, 21:48

Переход на европейскую модель рынка прошел без потрясений и скачков цен


Рынок электроэнергии работает в штатном режиме. Первые десять дней его работы высоко оценили международные эксперты.

Переход на европейскую модель рынка прошел без потрясений и скачков цен. А значит система безопасности, разработанная для Украины, себя оправдывает. Об этом, в частности, шла речь на круглом столе с участием ключевых игроков рынка, представителей власти и госрегулятора. По их мнению, реформа дает Украине возможность усилить конкуренцию среди энергокомпаний и объединить украинскую энергосистему с европейской.

"Мы можем сказать, что рынок работает. Есть предложение и спрос удовлетворяется, отключений нет, участники рынка работают с большим энтузиазмом. Открытие рынка – это защита клиентов, домов, промышленных предприятий и торговых компаний. А еще факт, что тарифы, цены, не изменятся", – говорит Шукру Богут, советник USAID по вопросам энергетики.

Напомним, Украина с 1 июля запустила новый рынок электроэнергии. Данная реформа была одним из ключевых условий для получения Украиной очередного транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в 2019 году.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года представители Украины и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в EUR1 млрд была разделена на два равных транша, первый из них ЕС перечислил в декабре 2018-го. Получение второго прогнозировалось на весну-2019.

Основные условия получения помощи: закон предусматривающий борьбу с отмыванием денег, закон об авторизированном экономическом операторе (АЭО), а также функционирование системы автоматической системы поверки е-деклараций, выполнение закона о рынке электроэнергии и принятие среднесрочного плана реформирования налоговой и таможенной служб.


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Тег электроэнергия, Украина, энергорынок

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