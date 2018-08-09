Рынок нефти приходит в себя после резкого обвала

Нефть эталонной марки Brent 9 августа умеренно восстанавливается в цене после обвала накануне, 8 августа. Резкое падение было вызвано данными о меньшем, чем ожидалось, сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Так, цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:10 по киевскому времени 9 августа увеличилась до 72,33 доллара за баррель. В среду контракты рухнули на 3,17% – до 72,28 доллара за баррель. В то же время, стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась до 66,9 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты упали в цене на 3,22% – до 66,94 доллара за баррель.

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,35 млн баррелей. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей, а данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов на 6 млн баррелей. Запасы бензина в США выросли впервые с июня – на 2,9 млн баррелей, дистиллятов – на 1,2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 590 тыс. баррелей, минимальными темпами с мая. Снижение запасов нефти в Кушинге продолжается 12 недель подряд.

На фоне торгового конфликта США и Китая, а также ожиданий увеличения добычи в Саудовской Аравии и России цены на нефть могут испытать определенное давление в краткосрочной перспективе, прогнозируют аналитики нидерландского банка ABN Amro.

Вместе с тем долгосрочный прогноз банка для рынка нефти позитивный ввиду ожидаемого введения санкций США против Ирана, которые затронут также поставки нефти.