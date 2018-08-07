Китай не проиграет: эксперт объяснил суть торговой войны США и КНР

Правительство Китая создает эффект масштабных ответных действий, которые на самом деле очень точно просчитаны, отметил Корсунский

Особенности централизованного управления экономикой позволят Китаю не остаться в проигрыше в ходе набирающего обороты торгового конфликта с США. Об этом в своем блоге "Война миров по Трампу" для сайта "Сегодня" пишет Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Сергей Корсунский.

"Когда в прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, все еще оставалась надежда, что бессмысленность этого шага остановит процесс свертывания установившегося мирового торгового режима. Однако затем последовали тарифы на объем китайского экспорта в 34 млрд долларов, подготовлен пакет на 16 млрд долларов и, что самое опасное, озвучена новая угроза о введении пошли на товары в 200 млрд долларов", – напомнил Корсунский.

Дипломат напомнил, что на это Китай симметрично ответил введением тарифов на 34 млрд долларов американского импорта, а также подготовил ответ на 16 млрд, и, соответственно, на 60 млрд долларов.

При этом ведущие СМИ КНР крайне негативно отреагировали на угрозу Трампа обложить пошлинами практически половину китайского экспорта, обвинив Вашингтон в намерениях "сокрушить китайскую экономику и превратить Китай в экономического вассала США".

"В свою очередь, на встрече со своими сторонниками в Колумбусе, штат Огайо, Трамп заявил, что "мы отстроили Китай, теперь настал черед отстроить нашу собственную страну", вновь обвинил Пекин в несправедливой торговой практике и подчеркнул, что "тарифы работают", ослабляя переговорную позицию Китая", – добавил Корсунский.

"Товары должны облагаться пошлинами или производиться в США", – заявил Трамп. Все эти меры, по его словам, должны уменьшить гигантский внешний долг США в 21 триллион долларов.

Со своей стороны, Китай идентифицировал 5207 наименований товаров, импортируемых из США, которые будут облагаться пошлиной от 5 до 25%, если Трамп реализует свою угрозу. При этом, как отмечают эксперты, 500 наименований товаров в этом списке вообще не импортировались из США на протяжении последних лет, а еще по 2000 позиций объемы поставок исчислялись суммами до 1 млн долларов.

"Таким образом, правительство Китая создает эффект масштабных ответных действий, которые на самом деле очень точно просчитаны – встречные пошлины не будут распространятся на критические элементы электроники и большие самолеты, в которых КНР остро нуждается", – объяснил дипломат.

На данном этапе стороны обмениваются острыми выпадами – твитами Трампа со стороны США и официальными заявлениями из Пекина, в которых выражается решимость выстоять в "торговой войне с США".

"Любопытно, что к протестам КНР присоединились и другие страны региона, в частности Малайзия, которые являются важными элементами торговой инфраструктуры региона. Ведь очевидно, что снижение грузопотока и неминуемый рост цен для конечных потребителей может существенно усложнить экономическую ситуацию далеко за пределами КНР", – отметил Корсунский.

Проблемы в экономике Китая существуют, признал дипломат, и поэтому уже несколько лет правительство КНР проводит политику смены экономической модели, стимулируя внутренний спрос, а не экспорт и инвестиции. Пошлины со стороны США только подтолкнут этот процесс.

Кроме того, Пекин будет вынужден сконцентрировать усилия на инновационном и технологическом переоснащении, поскольку именно эти отрасли являются самыми уязвимыми с точки зрения удорожания американских продуктов.