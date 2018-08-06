ЕС подготовил жесткий ответ на санкции США против Ирана

ЕС глубоко сожалеет из-за восстановления санкций США против Ирана после решения Вашингтона выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе в понедельник совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и министров иностранных трех стран ЕС, входящих в "шестерку" посредников ООН – Франции, Великобритании и Германии, передает ТАСС.

"Мы глубоко сожалеем о возобновлении действия санкций США после их решения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану", – сказано в заявлении.

Министры подчеркнули, что СВПД "работает и выполняет свои задачи, обеспечивая мирный характер иранской ядерной программы".

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева сообщила, что Евросоюз активирует 7 августа блокирующий регламент, который защитит европейские компании от санкций США против Ирана.

"Завтра утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций", – заявила она.

Как известно, по приказу президента США Дональда Трампа уже в начале этой недели Соединенные Штаты ужесточат санкции против Ирана. Уточнения по новым санкциям ожидаются в понедельник, а введение – во вторник.

Несмотря на противодействие со стороны европейских союзников, Трамп в мае вывел США из соглашения 2015 года между мировыми державами и Тегераном, согласно которому международные санкции были сняты в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Трамп осудил соглашение, достигнутое при его предшественнике в Белом доме Бараке Обаме, как одностороннее в пользу Ирана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал союзников присоединиться к "кампании по экономическому давлению на иранский режим" и пресечь его финансирование. В ответ Иран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть.