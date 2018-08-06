ЕС подготовил жесткий ответ на санкции США против Ирана

Сегодня, 13:34

Евросоюз активирует 7 августа блокирующий регламент, который защитит европейские компании

ЕС отреагировал на решение США. Фото: AFP
ЕС отреагировал на решение США. Фото: AFP

ЕС глубоко сожалеет из-за восстановления санкций США против Ирана после решения Вашингтона выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе в понедельник совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и министров иностранных трех стран ЕС, входящих в "шестерку" посредников ООН – Франции, Великобритании и Германии, передает ТАСС.

"Мы глубоко сожалеем о возобновлении действия санкций США после их решения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану", – сказано в заявлении.

Министры подчеркнули, что СВПД "работает и выполняет свои задачи, обеспечивая мирный характер иранской ядерной программы".

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева сообщила, что Евросоюз активирует 7 августа блокирующий регламент, который защитит европейские компании от санкций США против Ирана.

"Завтра утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций", – заявила она.

Как известно, по приказу президента США Дональда Трампа уже в начале этой недели Соединенные Штаты ужесточат санкции против Ирана. Уточнения по новым санкциям ожидаются в понедельник, а введение – во вторник.

Несмотря на противодействие со стороны европейских союзников, Трамп в мае вывел США из соглашения 2015 года между мировыми державами и Тегераном, согласно которому международные санкции были сняты в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Трамп осудил соглашение, достигнутое при его предшественнике в Белом доме Бараке Обаме, как одностороннее в пользу Ирана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал союзников присоединиться к "кампании по экономическому давлению на иранский режим" и пресечь его финансирование. В ответ Иран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть.
Иран, США, ЕС, евросоюз, Трамп, санкции

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: AFP

Помпео: США ужесточат санкции против Ирана

Сегодня, 11:33

Уточнение по новым санкциям ожидаются в понедельник, а введение - во вторник

Другие страны

Фото: AFP

Анкара заморозит счета американских топ-чиновников в ответ на санкции США

4 Августа, 13:40

Эрдоган отдал приказ заморозить счета в Турции министра юстиции США и министра внутренних дел
Загрузка...

США

Фото: AFP

У США появились новые данные о нарушении Москвой санкций ООН против Северной Кореи

4 Августа, 12:40

Если новая информация подтвердится, Россию будет ждать серьезный разговор

Политика

Крымский мост. Фото: fkutaman.ru

Санкции "из ада" и лекции для колорадских жуков: ТОП-5 цитат недели

4 Августа, 11:10

Пока Венгрия не верит в перспективы вступления Украины в НАТО, Евросоюз ввел очередные санкции против российских компаний - на этот раз за строительство моста в оккупированный Россией Крым

США

Фото: архив

Российский банк попал в санкционный список США в отношении КНДР

3 Августа, 18:54

Управление также ввело санкции против гражданина Северной Кореи и нескольких компаний

Политика

Донбасс. Фото AFP

Санкции не заставят Путина уйти из Крыма и Донбасса – французский эксперт

3 Августа, 12:40

Экономические меры против агрессора никогда не решали проблемы урегулирования конфликта, отметил Колесник

Экономика

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Китай нанес серьезный удар по политике США в отношении Ирана - СМИ

3 Августа, 11:26

Остается риск, что Тегеран будет продавать все остатки нефти в КНР

Евросоюз

фото gorodamira.info

В аэропорту Лондона сорвали попытку вывезти в Иран запчасти от ракет

3 Августа, 11:15

На данный момент проводится расследование о происхождении груза и его реального получателя
Загрузка...