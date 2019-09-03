Рынок земли: в Кабмине назвали условие доступа иностранцев к украинским полям

/ Фото: Pixabay

Иностранцы смогут совершать операции с украинской землей после открытия рынка земли, однако им потребуется регистрация юридического лица в Украине. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, который анонсировал старт земельной реформы.

"Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать. В том числе для иностранных граждан, но при условии, что они регистрируют юридическое лицо в Украине и здесь платят налоги. То есть фактически, де-юре, доступ к праву покупки земельного участка будет у украинцев-физических лиц и украинцев-юридическоих лиц", – сказал Гончарук в эфире одного из украинских телеканалов.

Читайте также: Запуск рынка земли: на что Украине нужны деньги

Реклама

При этом, по его словам, украинские мелкие фермеры должны оказаться в более выгодных условиях, чем крупные холдинги и иностранцы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выставил Кабмину четкий срок открытия рынка земли. Глава государства на встрече с топ-чиновниками 2 сентября также назначил ответственных за проведение земельной реформы. После этого состоялось первое заседание Кабмина Гончарука.

В тренде В Верховную Раду прибыл Зеленский

Мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019 (документ действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент сначала должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама