С помощью интернета и банкоматов в 2019 году выманили огромные деньги: названа сумма

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Средняя сумма мошеннической операции с помощью социнженерии, интернета и банкоматов в 2019 году выросла с 3,620 тыс. грн до 6,2 тыс. грн. А общая сумма похищенных средств с приемами интернет-мошенничества и мошенничества в банкоматах за год выросла на 47,3% и достигла 361,99 млн грн. Такие данные привела заместитель директора украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" Олеся Данильченко.

При этом 66% от общего количества мошеннических операций приходится на использование приемов социальной инженерии и интернет-мошенничество, 24% – мошенничество в банкоматах с использованием скимминговых устройств.

"Обычно PIN-код к банковской карточке считывается с помощью устанавливаемой на банкомате миниатюрной видеокамеры, которые в последнее время стали почти незаметными. С целью защиты необходимо прикрыть набираемый PIN-код рукой", – отметила замдиректора "ЕМА".

Она добавила, что к операциям хищения средств с использованием социальной инженерии относятся различные методы получения информации от владельцев платежных карточек. Такие операции могут начинаться с голосового звонка на мобильный телефон или СМС-сообщения, например, о блокировке карточки или каком-либо выигрыше. К этой группе также относятся фиктивные продавцы товаров через интернет, а также мошенники, которые при помощи дубликата SIM-карты могут получить доступ к средствам на карточном счете.

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Как отметила эксперт, ЕМА вносит в "черный" список фишинговые и мошеннические сайты, с которым можно ознакомиться на сайте ассоциации. Такие данные также вносят банки в межбанковский "черный" список.

Данильченко добавила, что помимо указанных методов, участились и физические атаки на банкоматы: если в 2018 году в Украине было только 20 таких случаев (взрыв или взлом банкомата), то в 2019 году – 77, то есть более чем в три раза.

"Эта тенденция не является чисто украинской, она пришла из Европы, где такая проблема существует уже давно. Мы скооперировались с нашими европейскими коллегами и получили от них рекомендации и разработали свой собственный информационный бюллетень для того, чтобы уменьшить количество таких случаев", – добавила Данильченко.

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Сейчас банковские карты есть едва ли не у каждого украинца, а у многих даже по несколько штук. По данным Национального банка Украины, на начало 2019 года в стране насчитывалось 36,9 млн активных банковских карт. И их количество продолжает расти с каждым годом. Несмотря на то что хранить деньги на карте намного надежнее, нежели рассовывать их по карманам или прятать дома под матрасы, не стоит забывать о мошенниках, которые ищут легкой наживы. Сайт "Сегодня" рассказывает, как мошенники воруют деньги с банковских карт, можно ли как-то вернуть свои средства и что делать, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

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