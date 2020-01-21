Соцсети атакуют мошенники: у двоих активистов украли аккаунты

В профиле британского правительства в соцсети появилось порно Фото: Headway / Unsplash

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В Украине сразу несколько активистов одновременно заявили о том, что неизвестные создали копии их страниц в соцсети. Сделано это было для того, чтобы от имени настоящих владельцев совершать противоправные действия.

Первым о таком случае сообщил блогер Геннадий Маркевич, который мониторит ситуацию в медицинской среде.

"Например, Екатерина Амосова (известный кардиолог Украины – Авт.) сообщила мне, что получила в "Мессенджере" с моей страницы сообщение порнографического содержания. Затем я получил еще одно сообщение от своего друга из Запорожья. Он у меня спросил, мол, зачем я ему прислал повторный запрос на дружбу если мы с ним и так друзья, – рассказал нам Геннадий Маркевич. – Профиль-клон я не нашел, хотя думаю, что он просуществовал несколько часов. От моего имени кто-то успел подружиться с моими 69 друзьями. Но дело в том, что мои друзья написали жалобу администрации соцсети. В итоге страничка-клон была заблокирована".

По словам Маркевича, это произошло из-за того, что он периодически публикует критические материалы.

"Считаю, что клон создали с той целью, чтобы оставлять от моего имени комментарии. Возможно, чтобы оправдать того человека, о котором я недавно писал. Хотя есть случаи, когда с помощью страниц-клонов у друзей жертвы выманивают деньги", – говорит активист.

Как мы выяснили, в эти дни от рук мошенников пострадал еще один активист и помощник нардепа – Алексей Малютин.

"Кто-то создал клон моей страницы. Взяли аватарку и сделали похожую "шапку" страницы, – рассказал нам Алексей Малютин. – После этого от моего имени началась рассылка людям. Мои друзья начали мне звонить и возмущенно говорить, мол, зачем я им такое пишу. Я сначала не понял, что произошло, затем разобрался. Друзьям я рассказал о произошедшем, они отправили в администрацию соцсети жалобы на страницу-клон и после этого аккаунт был заблокирован".

"От моего имени писали, что, мол, я хочу захватить власть и продать в Сновском районе Черниговской области земли", – добавил он.

По словам Малютина, с поддельного аккаунта людям предлагалось стать помощниками в таком "черном" деле.

"Я знаю, чьих это рук дело. Скажу так – это происки местных властей. Они, кстати, уже один раз создавали клон группы, которую я администрирую".

По словам обоих активистов, в правоохранительные органы они пока не обращались.

Юрист и адвокат Иван Либерман говорит, что таким атакам в соцсетях сейчас подвержены не только физлица, но и целые компании.

"Сейчас это очень распространенное явление. Касается и бизнеса, и общественных движений, и религиозных организаций. Страницы-клоны создаются с целью нанесения ущерба и публикования компромата. Например, могут опубликовать свастику на такой псевдостранице организации", – говорит Либерман.

По его словам, если физлицо или компания стали жертвами таких дельцов, то важно сделать несколько первоочередных шагов.

"Написать заявление в киберполицию. Затем – обратиться за помощью к адвокату, который вправе зафиксировать нарушение закона. Это же будет основанием для открытия уголовного производства. Также можно обратиться в администрацию соцсети, которая заблокирует поддельные аккаунты достаточно быстро", – говорит юрист.

Напомним, ранее эксперты в области цифровой безопасности назвали главные опасности тестовв социальных сетях. Например, оставляя свои данные, пользователь получает назойливую рекламу различных товаров.

Мы также рассказывали о том, какой вред здоровью способны нанести соцсети. Подробности – в сюжете:

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