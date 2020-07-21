Саммит ЕС утвердил семилетний бюджет сообщества: сколько потратят

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджету сообщества на 2021–2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса в объеме 750 млрд евро. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях саммита в Брюсселе, работа которого затянулась почти на пять дней, передает ТАСС.

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"Европа сильная, Европа едина. Мы сделали это! Мы достигли соглашения по бюджету и фонду восстановления экономики. Это были безусловно тяжелые переговоры, которые завершились сильной и хорошей сделкой", - заявил на итоговой пресс-конференции Мишель.

"Исторический день для Европы!" - написал в свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь заявила, что ЕС показал свою способность "идти необычными путями" и достигать компромисса.

"Мы пришли к хорошему завершению", - сказала она.

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"Это хороший сигнал за пределы Европы", – добавила канцлер.

Как сообщила премьер-министр Бельгии Софи Вильмес, финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет 1, 074 трлн евро на период с 2021 по 2027 годы.

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Согласно документу саммита, лидеры одобрили фонд восстановления экономики объемом в 750 млрд евро под названием "ЕС нового поколения". Эти средства должны быть привлечены Европейской комиссией в виде кредитов, получение которых должно быть полностью завершено до конца 2026 года. Сроки погашения всей этой суммы рассчитаны на период до 31 декабря 2058 года.

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Из этих денег между странами ЕС 390 млрд евро могут быть распределены в виде грантов (безвозмездная помощь), 360 млрд евро – в виде льготных кредитов (льгота образуется за счет более высокого кредитного рейтинга у Еврокомиссии, чем у проблемных стран ЕС).

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Деньги, выделяемые в виде грантов, должны быть полностью распределены до 2023 года.

Нынешний саммит стал бы самым продолжительным в истории ЕС, если бы лидеры стран сообщества просидели на пленарном заседании еще около 30 минут. В общей сложности, как отметила глава ЕК, главы государств и правительств провели на переговорах более 80 часов. Ну а пока же абсолютный рекорд продолжительности саммитов ЕС принадлежит встрече в Ницце в 2000 годк, когда лидеры тогда еще 15 стран сообщества обсуждали реформу базовых документов сообщества в преддверии приема сразу 10 стран Центральной и Восточной Европы (май 2004 года). Тогда саммит проходил с 7 по 11 декабря 2000 года.

Больше о разногласиях стран ЕС из-за плана спасения европейской экономики читайте в материале "План Маршалла" для ЕС: почему коронавирус все больше раскалывает Европу".

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