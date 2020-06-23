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"Самые низкие цены в Европе": иностранцы стали хранить в Украине втрое больше газа

23 июня, 11:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Услугами украинских хранилищ газа активно пользуются нерезиденты

Объем газа, который хранят в Украине иностранные компании, в июне 2020 года утроился до 2,8 млрд куб. м по сравнению с прошлогодними показателями. А количество таких компаний выросло с семи до 54. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Укртрансгаз".

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"У нас самые низкие цены на хранение газа в Европе и очень привлекательные тарифы на транспортировку голубого топлива", – отметил генеральный директор "Укртрансгаза" Сергей Алексеенко.

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В сообщении также указано, что европейские площадки при этом заполнены на 77% по сравнению со средним показателем в 52% в этот период года.

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Как сообщалось, услугами украинских подземных хранилищ газа (ПХГ), кроме резидентов, пользуются компании из Австрии, Эстонии, Германии, Польши, Словакии, США, Франции и Швейцарии.

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Напомним, ранее "Нафтогаз" позволил трейдерам пользоваться услугой "таможенный склад", которая предусматривает хранение ресурса в течение 1095 дней без обложения таможенными платежами.

Как известно, сейчас нет никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину, хотя юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину. При этом соглашение о транзите заключено до 2025 года. После истечения этого срока РФ сможет отказаться от прокачки газа через Украину, если достроит "Северный поток – 2", а потому Киеву придется переориентировать работу ГТС.

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газ хранение ГТС Укртрансгаз ПХГ

Источник: Сегодня

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