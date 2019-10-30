Санкции были еще до Майдана: экономист рассказал, как Россия вредила Украине

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

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1 ноября исполняется ровно год с тех пор, как правительство России по указу президента РФ ввело "специальные экономические меры в связи с недружественными действиями Украины". Под "недружественными действиями" подразумевались, как видно из формулировки, санкции Украины против РФ. Однако именно Россия первой начала вводить экономические санкции против Украины, причем задолго до Майдана.

"Ограничения начались еще до Майдана. И было постоянное ухудшение ситуации. Причем часто экономические меры против Украины применялись для того, чтобы создать определенный механизм влияния. Например, создавали механизмы, которые загоняли тот или иной сегмент под конкретного человека. Использование торговых отношений как элемента достижения политических целей – это был постоянный процесс", – рассказал сайту "Сегодня" экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Так, еще в 2013 году Россия отменила квоты на беспошлинную поставку украинских труб и фарфора, ввела "утилизационный сбор" на автомобильную продукцию из Украины, а в августе того года все товары, экспортируемые из Украины, объявили "рисковыми" и стали задерживать на таможне.

Подробности узнавайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – Экономический фронт: как повлияли антиукраинские санкции России на нашу экономику

Наопмним, с 1 ноября 2018 года в санкционном списке России оказались 322 физических лица – граждане Украины и 68 юридических лиц.

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