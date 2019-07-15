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Санкции не помешали: Германия нарастила экспорт в Россию

15 июля, 09:59

После 2014 года объемы торговли заметно упали, но ситуация вновь изменилась

Фото: AFP

Несмотря на действующие санкции ЕС в отношении России, показатели экспорта из Германии в РФ возросли. По данным агентства dpa, в 2018 году немецкие компании продали в Россию товаров на общую сумму 25,9 млрд евро – более чем на 130 млн евро выше, чем годом ранее. Как отмечает Deutsche Welle, данные получены из ответа правительства ФРГ на запрос депутата бундестага Дитмара Барча.

Так, в 2012 году, по данным правительства ФРГ, совокупный показатель немецкого экспорта в Россию составлял 38,1 млрд евро, в 2013 году – 35,8 млрд евро. После введения европейских санкций в июле 2014 года этот показатель постепенно снижался и составил 21,6 млрд евро в 2016 году. В 2017 году немецкий экспорт в РФ вновь начал расти.

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Показатели экспорта отражают "в значительной мере развитие конъюнктуры в Российской Федерации", указывается в документе.

Напомним, в июне Евросоюз в очередной раз – до 31 января 2020 года – продлил экономические санкции в отношении "специфических секторов российской экономики".  Экономические санкции против России были введены в июле и усилены в сентябре 2014 года. Решение в отношении этих санкций принимается каждые полгода. 

Всего ЕС применил четыре вида санкций в отношении России, начиная с 2014 года. Кроме экономического пакета, действуют "крымские" санкции, которые ЕС продлил на год 20 июня. Также введены индивидуальные санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины, и существует так называемый "украинский список", в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Украины Виктора Януковича, санкции для которых были применены за злоупотребление с государственными фондами. Эти санкции также пересматриваются ежегодно. В последний раз решение по "украинскому списку" было принято 4 марта этого года, и санкции были продлены до 6 марта 2020 года.

Также стоит напомнить, что Москву Запад наказывает не только за агрессию против Украины. Так, США расширяют работу над санкциями против "Северного потока – 2". Американские политики продолжают подавать законопроекты, которые больно ударят по проекту строительства российского газопровода.


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Тег Россия, торговля, экспорт, Германия, санкции, внешняя торговля, ФРГ, санкции против России

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