Санкции против "Северного потока – 2": эксперт рассказал, какой выход нашла Россия

/ Фото: nord-stream.com

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После того как США ввели санкции против швейцарской компаний Allseas , и ее суда прекратили прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", Кремль делает ставку на трубоукладчик "Академик Черский", купленный "Газпромом" в 2016 году на случай, если европейские компании будут вынуждены выйти из проекта из-за американских санкций. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Но от порта Находка на Дальнем Востоке, где находится российский трубоукладчик, до Балтики – до двух месяцев ходу. К тому же, по словам украинских экспертов, "Академик Черский" не оборудован системой динамического позиционирования, которая предназначена для удержания судна в заданной позиции или области на заданном курсе.

Плюс, по словам президента Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаила Гончара , необходимо техническое переоборудование российского трубоукладчика, так как он по большей части, приспособлен для укладки промышленных, а не глубоководных трубопроводов, которые работают под сверхвысоким давлением.

"Вопрос не в том, что осталось 130 км достроить. Вопрос в том, каких это 130 км? Это, по сути, наиболее сложная часть. Но это возможно. Не знаю, кого они привлекут в качестве консультантов. Это могут быть норвежцы, датчане, даже китайцы или те же немцы. Если взять процедурно, будет объявлен формальный тендер на выполнение работ. Даже если все будет происходить в ускоренном режиме, на это уйдет минимум месяц. Потом судно должно быть доставлено на какую-то судостроительную верфь, где могут быть выполнены соответствующие работы. Будут они это делать на Дальнем Востоке, где-то в Южной Корее, Китае или наоборот в Европе – к примеру, в Германии, Норвегии или Дании – неизвестно. Ну и будет иметь большое значение, в каком статусе и под чьим флагом судно будет это выполнять, и к каким действиям прибегнут США, которые, вероятно, не будут сидеть и смотреть, как какое-то судно пришло и пытается достроить "Северный поток – 2", – сказал сайту "Сегодня" Михаил Гончар.

Напомним, директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что у России большая проблема, и объяснил, что остановило "Северный поток – 2" .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Судьба "Северного потока – 2": достроит ли Россия трубу, несмотря на санкции" .

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