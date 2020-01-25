У России большая проблема: американский эксперт объяснил, что остановило "Северный поток – 2"

Фото: nord-stream2.com

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Санкции США против швейцарской компаний Allseas , суда которой прокладывали трубы по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", привели к тому, что в мире не осталось компании, которая бы специализировалась на глубоководной укладке труб и при этом не подпадала под действующие американские санкции.

Об этом директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Москва надеется, что одна из российских компаний сможет разработать такую технологию и достроить "Северный поток – 2". Со временем это может случиться, но на это могут уйти годы, а за это время могут возникнуть другие препятствия", – рассказал эксперт.

В Москве обвиняют Вашингтон, что, заблокировав "Северный поток – 2", США хотят заставить Европу покупать американский сжиженный газ, который будет в разы дороже. Но, как бы то ни было, укладка труб по дну Балтийского моря из России в Германию не ведется уже больше месяца. В Кремле уверяют, что у них есть возможность достроить обходной газопровод собственными силами до конца 2020 года, максимум – в первом квартале 2021 года.

Напомним, Джон Хербст на конференции "Украина как краеугольный камень: Создание интегрированного рынка газа в Европе", проводимой в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что санкции Конгресса США, а также ряд других факторов приостановили строительство "Северного потока – 2" минимум на два года , а при условии продолжения давления со стороны Запада этот газопровод может вообще прекратить свое существование.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Судьба "Северного потока – 2": достроит ли Россия трубу, несмотря на санкции" .

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