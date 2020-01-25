Судьба "Северного потока – 2": достроит ли Россия трубу, несмотря на санкции

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

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После визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву в Кремле вновь заговорили, что смогут достроить "Северный поток – 2" своими силами. Мол, технологии и трубоукладчик у них есть, и до конца 2020 года газопровод сдадут в эксплуатацию. Но эксперты в этом сильно сомневаются. По их словам, достройка "Северного потока – 2" откладывается минимум на два года. К тому же, российская труба подпадает под нормы Третьего энергетического пакета ЕС, по которому, даже если "Северный поток – 2" достроят, загружен он будет лишь на 50%. Тогда и транзит через украинскую ГТС сохранится. Однако, остается опасность, что Берлин, имея достаточно большое влияние в ЕС, может вывести "Северный поток – 2" из-под регулирования Третьего энергопакета.

Строительство "Северного потока – 2" прекратилось еще в декабре 2019 года. Соединенные Штаты ввели санкции, записав их отдельной строкой в свой оборонный бюджет-2020, против компаний-подрядчиков, которые занимались глубоководной укладкой труб по дну Балтийского моря. Компаний, которые сотрудничали с "Газпромом", было две: швейцарская Allseas Group и итальянская Saipem. Не дожидаясь, пока Дональд Трамп официально подпишет оборонный бюджет с санкциями против российской трубы, европейские компании вышли из проекта.

Американские санкции значительно усилили переговорные позиции Украины перед Россией по подписанию нового транзитного контракта. Во-первых, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража (хотя до этого украинская сторона не отрицала, что готова взять эти деньги газом). Новый транзитный контракт удалось подписать на пять лет с возможностью пролонгации. В первый год "Газпром" обязуется прокачать минимум 65 мдлрд куб м газа. А вот в последующие четыре – лишь по 40 млрд куб м, наверняка надеясь достроить "Северный поток-2".

Во время визита Ангелы Меркель в Москву 11 января, Владимир Путин заявил, что Россия может достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос лишь в сроках. "Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего работа будет завершена и газопровод заработает", – сказал Путин.

Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что "Северный поток – 2" – это в первую очередь экономический, а не политический проект. "Думаю, что проект можно реализовать, несмотря на американские санкции. Я здесь хочу ещё раз подчеркнуть: несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции – это неправильный путь. Поэтому мы и в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это и делали в прошлом", – сказала канцлер Германии.

Правда, по словам директора Евразийского центра Atlantic Council Джона Хербста, сейчас в мире нет компании, которая бы специализировалась на глубоководной укладке труб, и при этом не подпадала бы под действующие американские санкции.

"Москва надеется, что одна из российских компаний сможет разработать такую технологию и достроить "Северный поток – 2". Со временем это может случиться, но на это могут уйти годы, а за это время могут возникнуть другие препятствия", – сказал сайту "Сегодня" Джон Хербст.

В Москве обвиняют Вашингтон, что заблокировав "Северный поток – 2", США хотят заставить Европу покупать американский сжиженный газ, который будет в разы дороже. Но, как бы там ни было, укладка труб по дну Балтийского моря из России в Германию не ведется уже больше месяца. В Кремле уверяют, что у них есть возможность достроить обходной газопровод собственными силами до конца 2020 года, максимум – в первом квартале 2021 года.

Кремль делает ставку на трубоукладчик "Академик Черский", который был куплен "Газпромом" в 2016 году, как говорят в Кремле, на случай, если европейские компании будут вынуждены выйти из проекта из-за американских санкций. Но от порта Находки, где находится российский трубоукладчик, до Балтики – до двух месяцев ходу. К тому же, по словам украинских экспертов, "Академик Черский" не оборудован системой динамического позиционирования, которая предназначена для удержания судна в заданной позиции или области на заданном курсе. Плюс, по словам президента Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаила Гончара, необходимо техническое переоборудование российского трубоукладчика, так как он по большей части, приспособлен для укладки промышленных, а не глубоководных трубопроводов, которые работают под сверхвысоким давлением.

"Вопрос не в том, что осталось 130 км достроить. Вопрос в том, каких это 130 км? Это, по сути, наиболее сложная часть. Но это возможно. Не знаю, кого они привлекут в качестве консультантов. Это могут быть норвежцы, датчане, даже китайцы или те же немцы. Если взять процедурно, будет объявлен формальный тендер на выполнение работ. Даже если все будет происходить в ускоренном режиме, на это уйдет минимум месяц. Потом судно должно быть доставлено на какую-то судостроительную верфь, где могут быть выполнены соответствующие работы. Будут они это делать на Дальнем Востоке, где-то в Южной Корее, Китае или наоборот в Европе – к примеру, в Германии, Норвегии или Дании – неизвестно. Ну и будет иметь большое значение, в каком статусе и под чьим флагом судно будет это выполнять, и к каким действиям прибегнут США, которые, вероятно, не будут сидеть и смотреть, как какое-то судно пришло и пытается достроить "Северный поток-2", – сказал сайту "Сегодня" Михаил Гончар.

Но даже если российский газопровод и будет достроен, он подпадает под регулирование Третьего энергетического пакета ЕС, по нормам которого "Газпром" сможет использовать мощность "Северного потока – 2" лишь на 50%, а остальное должен будет зарезервировать для третьих поставщиков. Правда, по словам Джона Хербста, Германия, имея большое влияние в Евросоюзе, может пролоббировать для "Северного потока – 2" исключение из правил. Однако, по его словам, быстро это не произойдет, а о достройке российского газопровода через Балтику можно забыть на пару лет точно.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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