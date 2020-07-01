Санкции США против "Северного потока – 2": Шредер подсчитал убытки

Под угрозой оказались 12 млрд евро инвестиций в европейскую инфраструктуру, заявил экс-канцлер

Возможные новые санкции Соединенных Штатов против проекта "Северный поток – 2" затронут свыше 120 компаний. Об этом заявил экс-канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер, передает ТАСС.

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"Напрямую затронуты свыше 120 компаний в областях судостроения, инженерного дела, охраны окружающей среды и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2"… За каждой из этих компаний – европейские рабочие места, которые находятся в опасности", - заявил Шредер.

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По его словам, новые ограничения со стороны США ставят под угрозу инвестиции в европейскую инфраструктуру в размере 12 млрд евро, а потребители в Европе могут столкнуться с дополнительными расходами в размере до 4 млрд евро в год.

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Ранее сообщалось, что Сенат Конгресса США включил дополнительные санкции против "Северного потока – 2" в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки.

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Тем временем СМИ сообщают, что Германия готовится нанести ответный удар по США, если американский президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу уничтожить газопровод "Северный поток-2" дополнительными санкциями.

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