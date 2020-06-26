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У Меркель готовят ответ на санкции США против "Северного потока – 2"

26 июня, 09:43

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Берлине считают, что новые американские санкции затронут большое количество европейских компаний

Германия готовится нанести ответный удар по США, если американский президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу уничтожить газопровод "Северный поток-2" дополнительными санкциями. Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам двух немецких чиновников, администрация канцлера Ангелы Меркель рассматривает вопрос о необходимости скоординированных действий Европейского Союза. По оценкам Министерства экономики Германии, анонсированные Трампом меры со стороны США могут затронуть большое количество немецких и европейских компаний и банков, а также государственных учреждений.

Напомним, на днях, говоря о "Северном потоке – 2", Трамп завил, что намерен "защитить" Германию от России.

Как известно, в Сенат США был внесен законопроект, который предусматривает дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2". Теперь они коснутся компаний, страхующих суда-трубоукладчики.

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Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток – 2" построен на 93%. Строительство газопровода было остановлено в декабре 2019 года из-за санкций США.

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Германия санкции Северный поток 2

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