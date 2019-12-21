Санкции США против "Северного потока – 2": в МИД России сделали официальное заявление

Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты, говорится в заявлении

МИД России. Фото из открытых источников

Россия продолжит строительство газопровода "Северный поток – 2", несмотря на санкции США. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

"Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций", – говорится в заявлении.

Ранее в компании Nord Stream 2 AG подтвердили, что подрядчик строительства газопровода "Северный поток – 2" – компания Allseas – приостановила укладку трубопровода до получения разъяснений в связи с санкциями США.

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Напомним, во вторник, 17 декабря, Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Президент США Дональд Трамп подписал документ 20 декабря.

Сообщалось, что опрошенные "Сегодня" эксперты полагают, что относительно позднее введение санкций в США против российского проекта – продуманный и запланированный маневр. Пока Россия строила газопровод "Северный поток – 2", американцы выжидали, чтобы Москва побольше денег в него вложила, а потом выбрали момент для санкций, чтобы помешать закончить этот проект.

При этом "Северный поток – 2" уже получил последнее разрешение на строительство. Его после двух лет разбирательств выдала Дания. Подробнее узнавайте из сюжета:

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