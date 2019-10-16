САП и НАБУ манипулируют с экспертизами по делу "Роттердам+" – СМИ

Фото: НАБУ

САП и НАБУ пытались сфальсифицировать экспертизу для подтверждения якобы необоснованности формулы "Роттердам+" , что является нарушением закона, сообщает "Обозреватель".

В статье издания "Роттердам+. Экспертиза для прокурора" говорится, что следователи пытались добиться от экспертов необходимых следствию выводов о необоснованности применения формулы "Роттердам+" путем давления на экспертов и манипуляциями с вопросами. Но специалисты научных организаций продолжали утверждать, что никакого криминала в использовании этой методики нет.

"Полтора года прокурор по "делу "Роттердам+" Ольга Яровая пыталась получить от Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) выводы о необоснованности данной формулы и о нанесенном ее применением ущербе. Официально – путем "корректировки" вопросов, которые ставило перед экспертами следствие. Менялись формулировки (например, "является ли экономически обоснованной" вместо "подтверждается ли документально обоснование"), появлялись новые вопросы, включая всевозможные "наводящие", призванные "помочь" экспертам дать нужные для следствия ответы. И происходило это минимум 5 раз. Неофициально – как утверждают злые языки, путем проведения прокурором Яровой "личных бесед" с экспертами, а также ее требований исключать из результатов официальной экспертизы отдельные пункты", – говорится в материале.

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По мнению автора, дело НАБУ по "Роттердам+" двигалось к неизбежному развалу, поскольку существует минимум три украинские и четыре международные экспертизы, обосновывающие данную методику. Тогда было решено обратиться за помощью к коллегам из СБУ, имеющей в своем составе Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз. И там не подвели, выдав столь долгожданное "правильное" заключение, на основании которого НАБУ и заявило о подозрении шести лицам по делу "Роттердам+" в августе нынешнего года.

"В манипулировании экспертными оценками САП и НАБУ доигрались до нарушения закона. Это стало очевидно после того, как прокурор САП Виталий Пономаренко признал: у его ведомства есть результаты экспертиз, подтверждающих экономическую обоснованность принятия формулы "Роттердам+", вот только в суде они представлены не будут. Похоже, прокурор забыл статью 9 Уголовного процессуального кодекса, требующую "полно и объективно исследовать обстоятельства уголовного производства, выявить как те обстоятельства, которые изобличают, так и те, которые оправдывают подозреваемого, обвиняемого", – утверждает автор материала.

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Он также напомнил и о статье 372 Уголовного кодекса, согласно которой привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, прокурором или другим уполномоченным на то законом лицом, искусственное создание доказательств обвинения или другая фальсификация, предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10-ти лет.

Напомним, ранее издание Delo.ua обнародовало материалы переписки между процессуальным руководителем дела по "Роттердам+" Ольгой Яровой и КНИИСЭ, из которых следует, что следствие как минимум пять раз меняло вопросы экспертам, пытаясь получить от них выводы о необоснованности формулы и о якобы нанесенном ее применением ущербе.

Экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк высказал мнение, что НАБУ и САП в ходе расследования дела "Роттердам+" пытались сфарбриковать экспертизу, чтобы подтвердить необходимые следствию выводы о якобы необоснованности формулы и нанесенных убытках.

Напомним, ранее со ссылкой на адвоката сообщалось, что прокурор САП признал, что от суда скрыли результаты экспертизы по "Роттердам+" .

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