Саудовская Аравия повышает цены на нефть для стран Азии и снижает – для США
Наиболее значительно для азиатских клиентов подорожают самые "легкие" сорта
Саудовская Аравия в июне 2019 увеличит цены почти на все сорта нефти, которые экспортируются в страны Европы и Азии. Об этом сообщила саудовская госкомпания Saudi Aramco.
Наиболее значительно для азиатских клиентов подорожают самые "легкие" виды нефти – на 1-1,2 доллара за баррель. В частности, Arab Super Light будет стоить на 4,55 доллара за баррель больше корзины нефти Омана и Дубая.
Для стран Средиземноморья повышение стоимости со следующего месяца составит 0,5-1 доллара за баррель, при этом марка Arab Heavy продолжит поставляться по майской цене.
Для покупателей из государств Северо-Западной Европы нефть подорожает на 0,5-1,1 доллара за баррель.
Между тем цены для клиентов из США на большинство сортов нефти в июне снизятся на 0,1 доллара за баррель, для сорта Arab Extra Light – на 0,3 доллара за баррель.
Напомним, ранее цены на нефть рухнули до минимумов с начала апреля из-за опасений активного роста добычи в США и недостаточного спроса на углеводороды по всему миру. Сейчас падение цены продолжается – стоимость барреля Brent опустилась ниже 70 долларов.
При этом, несмотря на снижение цен на нефть и укрепление гривни к доллару, бензин в Украине дорожает:
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