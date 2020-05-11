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Саудовская Аравия снизит добычу нефти на миллион баррелей

11 мая, 22:55

Елена Вус

Сокращение в июне будут дополнением к ограничениям, введенных ранее соглашением ОПЕК+

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в июне дополнительно сократит объемы добычи нефти в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки.

Об этом сообщает Reuters.

Сокращение в июне будут дополнением к ограничениям, введенных ранее соглашением ОПЕК+, уточнили в Министерстве энергетики Саудовской Аравии.

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Так, общее снижение нефтедобычи Saudi Aramco в июне составит 4,8 млн баррелей в сутки, то есть страна будет добывать 7,5 млн баррелей в сутки. Таким образом Эр-Рияд планирует стимулировать другие страны выполнить свои обязательства и сократить объемы добычи нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок.

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Как сообщалось, цены на нефть эталонных марок умеренно снизились в ходе торгов 7 мая, но аналитики уже ждут частичного восстановления рынка черного золота на фоне сокращения добычи.

Напомним, 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии – для них этот показатель составляет 11 млн б/с.

При этом в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. У побережья США уже собрались десятки танкеров – им некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

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Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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