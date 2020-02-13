Счетная палата назвала причины провала доходной части бюджета в январе

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Недостатки макроэкономического прогнозирования относительно курса гривни, привели к тому, что в январе 2020 года государственный бюджет недополучил 2,3 млрд гривен. Такое заявление сделал председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан на заседании бюджетного комитета Верховной Рады, сообщает пресс-служба ведомства

"Фактический курс гривни в среднем за январь составил 24,1 грн за доллар, тогда как в расчетах показателей доходов бюджета на 2020 год учтено 27 гривен за доллар. По оценке Счетной палаты, это привело к недопоступлению 2,3 млрд гривен", – сказал Пацкан.

По его словам, доходы общего фонда государственного бюджета в январе не выполнены на 13,8 млрд грн, или 24,5%.

"Такое существенное невыполнение вызвано низким уровнем поступления таможенных платежей. Так, доходы, взимание которых контролируют таможенные органы, не выполнены на 7,9 млрд грн, или 30,4%", – отметил глава Счетной палаты.

Другим фактором стало уменьшение, по сравнению с январем прошлого года, импорта товаров на 1% при условии прогнозируемого на 2020 год роста на 11,3%.

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План налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения не выполнен на 2,5 млрд грн, или 26,7%.

"Имеем повторение прошлогодней ситуации, когда в январе наверстывается бюджетное возмещение, которое сдерживается в конце прошлого года. Так, в январе 2020 года возмещено 18 млрд грн, что в 1,8 раза больше, чем в декабре 2019 года (9,8 млрд грн)", – сказал Пацкан.

Он добавил, что акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров не выполнен на 2,2 млрд грн, или 43,7%.

"И снова табак. На проблемы планирования и администрирования этого налога Счетная палата обращала внимание на протяжении предыдущего года и предоставляла соответствующие предложения. Однако снова читаем объяснения Министерства финансов, что плательщики реализовывали продукцию, с которой акциз уплачен. То есть, до очередного повышения ставок налога", – раскритиковал мягкую фискальную политику в отношении табачников Пацкан.

При таких условиях расходы общего фонда проведены в сумме, которая на 11,5 млрд грн, или 15,7%, меньше плана на январь, в частности на:

социальное обеспечение – на 2,9 млрд грн, или 10,4%;

обслуживание государственного долга – на 2,4 млрд грн, или 35,3%;

оплату труда – на 1,6 млрд грн, или 10,6%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что несмотря на начавшийся рост курса доллара, государственный бюджет Украины в январе 2020 года оказался недовыполненным на 25% из-за крепкого курса гривни и низких цен на газ.

Так, доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи.

Эксперты объяснили новостям "Сегодня", как на курс влияют cезонные колебания и рыночные спекуляции.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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