Валютные качели: почему в Украине лихорадит курс доллара

В начале февраля украинцы затаив дыхание наблюдали за резким скачком курса доллара и евро. Многие уже прогнозировали, что за подорожанием иностранной валюты непременно последует и рост цен в гривне. Но буквально через неделю доллар и евро перешли к стремительному падению, потеряв за семь дней в цене 45 и 62 копейки соответственно. Новости "Сегодня" выясняли, что происходит на валютном рынке страны.

В 2019 году гривня удивила украинцев – она начала расти к доллару и даже обогнала другие валюты мира по темпам укрепления. Курс доллара в Украине упал с 27 до 24 гривен. В начале 2020 года курс снова качнулся к отметке в 25 гривен, и украинцы запаниковали – неужели снова началась девальвация?

"Именно в январе приток валюты стал меньше. А приток гривни на счета банков увеличился. В начале 2020 года Минфин вернул экспортерам огромные объемы возмещения налога на добавленную стоимость. Было более 15 млрд гривен, которые попали на счета бизнеса", – объясняет основатель инвестиционной компании Тарас Козак.

Кроме того, состоялись выплаты процентов по облигациям внутреннего государственного займа – ценными бумагами, по которым государство привлекает деньги от инвесторов. А те – направили гривневые поступления на покупку новых облигаций.

"Традиционно под новые выпуски ОВГЗ иностранцы заводили валюту. В этот раз так не произошло. И когда банки поняли, что очень много гривни, а валюта в страну не приходит, соответственно, они начали скупать валюту. И она росла сначала медленнее, потом мы видели курс 24,5-25 грн, даже выше 25 грн, и в этот момент стали подключаться украинские граждане, которые традиционно в моменты неуверенности начинают покупать доллары", – отметил Козак.

Сейчас ажиотаж утих, и валюта начала поступать в страну. Здесь ничего нового – деньги присылают заробитчане.

"Национальный банк считает, что около 12 млрд долларов по итогам 2019 года пришло от этих людей в Украину. Это довольно значительная сумма, и она реально нас спасает", – говорит главный редактор делового журнала Александр Крамаренко.

Еще один важный фактор на валютном рынке – сезонный. Сейчас украинские аграрии активно готовятся к посевной.

"Для этого им нужны деньги, но традиционно эти деньги находятся за рубежом. Потому что огромные агрокомпании держат свои средства в офшорах, и перед началом сезона они эти средства направляют в Украину", – объясняет Козак.

Прогнозы курса доллара

Согласно подсчетам правительства, к концу года средний курс доллара в Украине вырастет до 27,5 грн. Но опрошенные новостями "Сегодня" эксперты называют другие цифры.

"Национальный банк снизил учетную ставку – это определенный ориентир для доходности государственных облигаций как для стоимости денег на рынке. Это сигнал для серьезных игроков, для крупного бизнеса. Они понимают, что дальше будет начинаться коррекция курса. Конечно, скорее всего, не сразу до 28 гривен, как это было год назад, а например, до 26 гривен примерно", – считает Крамаренко.

"Я думаю, что в ближайший период времени курс будет колебаться в районе 24-25 гривен за американский доллар", – прогнозирует Козак.

Совет давно известен – держать сбережения в разных валютах, в частности, в гривне. Откладывать в долларах или евро имеет смысл, если вы планируете потратить эти средства за рубежом или приобрести недвижимость в Украине – цена на нее традиционно измеряется в условных единицах.

А вот выгодно ли укрепление национальной валюты большинству украинцев? В теории снижение курса доллара должно означать, что импортные товары будут дешеветь. Иногда это действительно так. Например, автосалоны снизили цены на иномарки – если год назад седан известного французского бренда стоил 350 тыс. гривен, то сейчас – 290 тыс. гривен.

Цены на бензин и дизельное топливо тоже упали. С декабря 2019 года в среднем топливо подешевело на две гривни за литр. И если доллар подорожает до заложенных в бюджете 27 гривен, то украинцев ждет подорожает топлива ровно на те же две гривни, подсчитали специалисты.

Напомним, в прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

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