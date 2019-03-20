Счетная палата заявила о готовности к аудиту "Нафтогаза"
Пацкан пообещал предоставить справедливое заключение по итогам проверки
Счетная палата Украины готова провести аудит Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины". Об этом сообщил глава ведомства Валерий Пацкан в ходе заседания Кабинета министров.
Он пообещал предоставить справедливое заключение с указанием нарушений в случае их выявления.
"Тогда и вам, и обществу будет известно о ситуации, которая происходила или происходит в НАК", – сказал Пацкан.
По его словам, "Нафтогаз" препятствует действиям Счетной палаты, присылая "отписки юристов".
Премьер-министр Владимир Гройсман согласился со словами Пацкана.
"Я согласен. Все должно быть открыто, прозрачно и понятно. И над этими задачами мы тоже должны совместно с вами работать", – заявил глава правительства.
Напомним, Кабинет министров 6 марта объявил открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Одной из причин стали "заоблачные" и "космические" зарплаты менеджмента компании, о чем неоднократно заявлял Гройсман.
19 марта СМИ писали, что набсовет компании предложил продлить контракт с главой компании Андреем Коболевым и заменить двух членов правления.
20 марта Гройсман в ходе заседания правительства сообщил, что Кабинет министров намерен продлить контракт с правлением "Нафтогаза", включая Коболева. Условием для такого решения является снижение зарплаты.
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