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Счетная палата заявила о готовности к аудиту "Нафтогаза"

Сегодня, 13:18

Пацкан пообещал предоставить справедливое заключение по итогам проверки

Фото: Юрий Кузнецов
Счетная палата заявила о готовности к аудиту "Нафтогаза" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/219/451/5c421945120af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/219/451/5c421945120af.jpg Экономика Пацкан пообещал предоставить справедливое заключение по итогам проверки

Счетная палата Украины готова провести аудит Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины". Об этом сообщил глава ведомства Валерий Пацкан в ходе заседания Кабинета министров.

Он пообещал предоставить справедливое заключение с указанием нарушений в случае их выявления.

"Тогда и вам, и обществу будет известно о ситуации, которая происходила или происходит в НАК", – сказал Пацкан.

По его словам, "Нафтогаз" препятствует действиям Счетной палаты, присылая "отписки юристов".

Премьер-министр Владимир Гройсман согласился со словами Пацкана.

"Я согласен. Все должно быть открыто, прозрачно и понятно. И над этими задачами мы тоже должны совместно с вами работать", – заявил глава правительства.

Напомним, Кабинет министров 6 марта объявил открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Одной из причин стали "заоблачные" и "космические" зарплаты менеджмента компании, о чем неоднократно заявлял Гройсман.

19 марта СМИ писали, что набсовет компании предложил продлить контракт с главой компании Андреем Коболевым и заменить двух членов правления.

20 марта Гройсман в ходе заседания правительства сообщил, что Кабинет министров намерен продлить контракт с правлением "Нафтогаза", включая Коболева. Условием для такого решения является снижение зарплаты.

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Тег Нафтогаз, Гройсман, Нафтогаз Украины, счетная палата, Коболев, Пацкан

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Источник:

УНИАН

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