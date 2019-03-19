СМИ узнали предложение набсовета "Нафтогаза" по составу правления

Наблюдательный совет предлагает заменить двух членов правления

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

СМИ узнали предложение набсовета "Нафтогаза" по составу правления //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/908/d41/5c7908d41d775.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/908/d41/5c7908d41d775.jpg 2019-03-19T17:51:00+02:00 Экономика Наблюдательный совет предлагает заменить двух членов правления

Наблюдательный совет компании "Нафтогаз Украины" предложил Кабинету министров обновленный состав правления во главе с Андреем Коболевым.

Об этом говорится в обращении главы набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд к премьер-министру Владимиру Гройсману, пишет "Экономическая правда".

Согласно документу, набсовет предлагает сохранить текущий количественный состав правления, но прекратить полномочия членов правления Олега Прохоренко и Юрия Колбушкина и вместо них назначить Ярослава Теклюка и Андрея Хоменко.

Персональный состав правления по предложению набсовета "Нафтогаза" выглядит так:

председатель правления — Андрей Коболев;

первый заместитель председателя правления — Сергей Перелома;

заместитель председателя правления — Сергей Коновец;

члены правления — Ярослав Теклюк, Андрей Хоменко, Николай Гавриленко.

Напомним, действующий контракт с Коболевым истекает 22 марта 2019 года.

В январе премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство намерено приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза", а также пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. В частности, его возмутило, что после победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в 2018 году между сотрудниками "Нафтогаза" разделили около 40 млн долларов премии.

Тогда Коболев ответил, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, но признался, что "это более семи цифр до запятой". При этом Коболев добавил, что хочет сохранить должность.

6 марта правительство решило провести открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Он стартует 23 марта.

В тот же день СМИ опубликовали предложение набсовета "Нафтогаза" к Кабмину: компенсационный пакет главе компании предлагался со среднемесячной зарплатой в 10,5 млн гривен, а с учетом победы в Стокгольмском арбитраже – более 28,5 млн гривен.

Позже в СМИ появилась копия нового предложения набсовета: зарплата Коболева предлагается на уровне 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий.

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