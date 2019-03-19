Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

СМИ узнали предложение набсовета "Нафтогаза" по составу правления

Сегодня, 17:51

Наблюдательный совет предлагает заменить двух членов правления

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня
СМИ узнали предложение набсовета "Нафтогаза" по составу правления //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/908/d41/5c7908d41d775.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/908/d41/5c7908d41d775.jpg Экономика Наблюдательный совет предлагает заменить двух членов правления

Наблюдательный совет компании "Нафтогаз Украины" предложил Кабинету министров обновленный состав правления во главе с Андреем Коболевым.

Об этом говорится в обращении главы набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд к премьер-министру Владимиру Гройсману, пишет "Экономическая правда".

Согласно документу, набсовет предлагает сохранить текущий количественный состав правления, но прекратить полномочия членов правления Олега Прохоренко и Юрия Колбушкина и вместо них назначить Ярослава Теклюка и Андрея Хоменко.

Персональный состав правления по предложению набсовета "Нафтогаза" выглядит так:

  • председатель правления — Андрей Коболев;
  • первый заместитель председателя правления — Сергей Перелома;
  • заместитель председателя правления — Сергей Коновец;
  • члены правления — Ярослав Теклюк, Андрей Хоменко, Николай Гавриленко.

Напомним, действующий контракт с Коболевым истекает 22 марта 2019 года.

В январе премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство намерено приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза", а также пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. В частности, его возмутило, что после победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в 2018 году между сотрудниками "Нафтогаза" разделили около 40 млн долларов премии.

Тогда Коболев ответил, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, но признался, что "это более семи цифр до запятой". При этом Коболев добавил, что хочет сохранить должность.

6 марта правительство решило провести открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Он стартует 23 марта.

В тот же день СМИ опубликовали предложение набсовета "Нафтогаза" к Кабмину: компенсационный пакет главе компании предлагался со среднемесячной зарплатой в 10,5 млн гривен, а с учетом победы в Стокгольмском арбитраже – более 28,5 млн гривен.

Позже в СМИ появилась копия нового предложения набсоветазарплата Коболева предлагается на уровне 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Кабмин, Нафтогаз, Гройсман, Нафтогаз Украины, Коболев

Вы сейчас просматриваете новость " СМИ узнали предложение набсовета "Нафтогаза" по составу правления". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В дочерней компании "Нафтогаза" сменилось руководство

Сегодня, 15:51

"Укртрансгаз" получил временного начальника из числа членов правления

СМИ узнали детали переговоров Кабмина и набсовета "Нафтогаза" по Коболеву

Вчера, 17:22

Правительство рассмотрит вопрос о продлении контракта на этой неделе

Гройсман о победе "Нафтогаза" в Стокгольме: Нет денег на счетах государства – нет премий

15 марта, 17:44

Премьер считает, что зарплаты в компании должны быть рыночными

Гройсман ответил на новое предложение набсовета "Нафтогаза" по Коболеву

14 марта, 18:33

Премьер напомнил, что руководство компании должно обеспечить рост добычи газа

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Пенсия в Украине: Гройсман сделал важное заявление

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Сбежавшую в РФ украинскую звезду уличили в пластике

Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти