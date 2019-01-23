Сделка на 200 млн долларов: в Давосе подписали соглашение о развитии ветроэнергетики в Украине

Соглашения по проекту "Сиваш" заключили между NBT, Total и ЕБРР

Сделка на 200 млн долларов: в Давосе подписали соглашение о развитии ветроэнергетики в Украине 2019-01-23T20:56:00+02:00 Экономика Соглашения по проекту "Сиваш" заключили между NBT, Total и ЕБРР

При участии президента Украины Петра Порошенко и президента Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти состоялось подписание соглашения между NBT, Total и ЕБРР по проекту ветровой энергетики "Сиваш".

Церемония подписания соглашения прошла в Давосе в Украинском доме перед заседанием Национального инвестиционного совета.

"Приход (в Украину – Ред.) NBT, Total показывает, что Украина теперь второй по размеру европейский рынок. NBT будет иметь еще больше проектов, уверен в этом. Иностранные инвесторы возвращаются в Украину", – сказал во время подписания документа президент ЕБРР.

28 ноября 2018 года ЕБРР одобрил организацию кредита на сумму до 150 млн евро ООО "Сивашэнергопром" (Херсонская обл., "дочка" норвежской NBT) для строительства ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 250 МВт в Херсонской области.

Как заявила после церемонии подписания соглашения основатель и главный исполнительный директор управляющей компании Horizon Capital Елена Кошарная – сумма сделки составила 200 млн долларов.

Норвежская NBT в апреле 2018 года купила ООО "Сивашэнергопром" (оперирует ветропарком мощностью около 3 МВт) и намерена построить на сопредельных территориях ВЭС установленной мощностью 250-330 МВт.

Напомним, на полях Всемирного экономического форума в Давосе Порошенко встретился с главой МВФ. Кристин Лагард заверила Украину в поддержке со стороны МВФ, но и напомнила о необходимости реформ.

Также напомним, в начале сентября 2018 года Украина и Норвегию подписали соглашение о реализации международного инвестиционного проекта по строительству комплекса ветровых электростанций в Херсонской области при ведущей роли норвежской компании NBT. Это произошло после переговоров президента Пера Порошенко с главой МИД Норвегии Ине Серейде.

По словам главы украинского государства, благодаря заключенному договору уже к концу 2019 года вдоль побережья озера Сиваш (разделяет Крым и Херсонскую область) при построят 67 ветровых электроустановок.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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