В Украине построят 67 ветровых электростанций – Порошенко

Украина и Норвегию подписали соглашение о реализации международного инвестиционного проекта по строительству комплекса ветровых электростанций в Херсонской области при ведущей роли норвежской компании NBT. Это произошло после переговоров президента Пера Порошенко с главой МИД Норвегии Ине Серейде.

По словам главы украинского государства, благодаря заключенному сегодня договору уже к концу следующего года вдоль побережья озера Сиваш (разделяет Крым и Херсонскую область) при построят 67 ветровых электроустановок.

"Инвестиция в почти 450 млн долл. позволяет создать новые рабочие места, обеспечить поступление налогов в бюджет. А 250 МВт электроэнергии способны будут обеспечить более трети потребностей Херсонщины. Ветровые электроустановки разместят буквально в считанных километрах от оккупированного Россией Крыма. Инвестиция норвежской компании в объект, расположенный так близко от админгранице с временно оккупированной территорией, – свидетельство того, что эта территория будет освобождена, ведь Крым – это Украина", – заявил Порошенко.

Напомним, в 2017 году сообщалось, что китайцы планируют построить электростанцию в Николаевской области. Согласно проекту, планируется создать 1000 рабочих мест на этапе строительства и 100 для обслуживания электростанции. Пилотный проект в Украине уже прошел все необходимые экспертизы и получил положительное заключение, в том числе и по влиянию на окружающую среду.

Также сайт "Сегодня" писал, что в Украине ветреформы идут в рост. Согласно Энергетической стратегии, принятой правительством страны, к 2035 году четверть всей электроэнергии Украина будет получать из возобновляемых источников. Более близкая цель — 11% к 2020 году. 2017-й мы закончили со скромными 1,5 ГВТ мощности из необходимых 5 ГВт. Что касается выработки электроэнергии, то ее львиную долю принесли ветроэлектростанции.