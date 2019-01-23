Порошенко встретился с главой МВФ в Давосе: о чем говорили
Кристин Лагард заверила Украину в поддержке со стороны МВФ, но и напомнила о необходимости реформ
Международный валютный фонд готов и дальше поддерживать Украину на ее пути к реформам, заверила президента Петра Порошенко директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард во время, по ее словам, "конструктивной встречи", которая состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
"Я подтвердила, что МВФ готов продолжать поддержку Украины вместе с другими международными партнерами в ее усилиях по проведению реформ под руководством президента Порошенко. Я также подчеркнула настоятельную необходимость для Украины ускорить реформы и перейти к более быстрому росту, необходимому для устойчивого повышения уровня жизни населения", — говорится в ее заявлении.
Кроме того, Лагард отметила лидерство Порошенко в проведении реформ в Украине, а также выразила удовлетворение началом реализации новой программы "Стенд-бай" и уверенность в ее успешной реализации в этом году 2019 года.
"Президент Украины и директор-распорядитель МВФ обсудили перспективы экономического роста Украины в 2019 году. Так, было подчеркнуто, что дефицит государственного бюджета, инфляция, золотовалютные резервы соответствуют параметрам, предусмотренным документами сотрудничества с Международным валютным фондом", – сообщили в пресс-службе главы государства.
Напомним, в текущем году Украине придется выплатить МВФ из своей казны более 1,8 млрд долларов.
Также мы писали, что МВФ и Украина определили так называемые "маяки", которые украинская сторона должна выполнить в течение нынешнего года для получения полного финансирования по программе кредитования МВФ в режиме Stand By.
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