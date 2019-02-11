"Сдержать Россию не удалось": в США заявили о неэффективности санкций

Россия научилась тому, как снизить зависимость от Запада, отмечают конгрессмены

Фото: Getty Images

"Сдержать Россию не удалось": в США заявили о неэффективности санкций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e0b/068/5c3e0b068facd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e0b/068/5c3e0b068facd.jpg 2019-02-11T10:22:07+02:00 Экономика Россия научилась тому, как снизить зависимость от Запада, отмечают конгрессмены

Санкции, которые США ввели в отношении России, неэффективны, так как не заставили РФ сменить свой курс. К такому выводу в своем меморандуме пришел комитет Палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам.

"Санкции не помогли сдержать Россию от вторжения в зоны интересов США и ее посягательств на мировые ценности. ... Многие эксперты отмечают, что отсутствие единой позиции в администрации США по российской проблеме и о том, какой должна быть политика в отношении Москвы, а также отсутствие последовательной стратегии и позиции Белого дома по России подорвали эффективность антироссийских санкций", - говорится в меморандуме.

В комитете отметили, что Россия научилась выживать при санкциях и при этом укрепляет отношения с союзниками.

"Россия научилась тому, как снизить зависимость от Запада, ее компании нашли способ выживать при ограниченном доступе к финансам, в то время как Москва налаживает деловые и политические связи с союзниками, такими как Китай, Индия и Саудовская Аравия", – указано в документе.

На этом фоне в меморандуме раскритиковали решение Минфина США о выведении из-под санкций трех компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Так, управление Минфина США по контролю за иностранными активами 27 января 2019 года исключило En+, "РусАл" и "Евросибэнерго" из санкционного списка после того. До этого Дерипаска сократил свою долю в этих компаниях до 45%, чтобы введенные против него санкции не распространялись на эти компании. Как отмечают конгрессмены, несмотря на сокращение доли в компаниях, Дерипаска сможет сохранить контроль над En+, "РусАлом" и "Евросибэнерго". Сам Дерипаска находится под санкциями в связи с тем, что считается деловым партнером экс-советника Дональда Трампа Пола Манафорта, которого в США обвиняют в деятельности против интересов США.

"Решение Минфина США об исключении этих компаний из "черного списка" может привести к их попаданию в "белые списки", что позволит им привлекать иностранный капитал", - отмечают в комитете Палаты представителей, подчеркивая, что компании могут помогать Кремлю "вести деятельность против интересов США".

Заседание комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам, посвященное, в том числе, санкциям Вашингтона в отношении Москвы, Каракаса, Пхеньяна и Тегерана назначено на 12 февраля.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что уже 40 лет живут под санкциями и от этого "хуже только Штатам". Кроме того, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, "Америка попала в уникальную для себя ситуацию: там раскол и в обществе, и в правительстве", и результатом этого являются "сложные условия", в которых приходится работать президенту США Дональду Трампу.

При этом недавно Министерство финансов США расширило санкции против РФ – в список добавили трех физических лиц и девять компаний и организаций.

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