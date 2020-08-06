Сенаторы США грозятся финансово уничтожить немецкий порт за помощь "Северному потоку – 2"

Три американских сенатора пригрозили оператору немецкого порта Мукран на острове Рюген санкциями за помощь в строительстве российского газопровода "Северный поток – 2".

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Об этом немецкая газета Handelsblatt пишет со ссылкой на письмо сенаторов.

Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили официальное предупреждение немецкой компании Faehrhafen Sassnitz, выступающей оператором Мукрана. Порт служит логистической базой "Северного потока – 2", там хранятся трубы для строительства трубопровода и стоит судно "Академик Черский", способное завершить проект.

По мнению сенаторов, Faehrhafen Sassnitz сознательно помогает проекту. В частности, она поставляет провизию на российское судно. В письме говорится, что если предприятие продолжит участвовать в проекте, его ждет "финансовое уничтожение".

"Если вы продолжите предоставлять товары, оказывать услуги и поддержку проекту "Северный поток – 2", вы разрушите будущее финансовое выживание своей компании", – говорится в письме, доступном журналистам Handelsblatt.

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Сенаторы предупредили, что Faehrhafen Sassnitz попадет под санкции США сразу же после того, как "Академик Черский" опустит первую трубу в воду.

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Напомним, "Академик Черский" – единственный в России трубоукладчик, который обладает современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, это единственное в РФ судно, которое способно достроить "Северный поток – 2" . И хотя судно продолжает стоять в немецком порту Мукран, оно сменило владельца и уже не принадлежит "Газпрому". Не исключено, что газовая компания таким способом хочет защитить трубоукладчик от санкций США.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он завершен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по сооружению трубопровода и увела свои суда.

Россия заявила, что намерена достроить газопровод собственными силами.

Не так давно Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

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