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Сеть зарядных станций для электромобилей STRUM стала YASNO E-mobility

22 ноября, 12:55

Новости компаний

Владельцы электромобилей сейчас могут зарядиться за 20-40 минут на 23 быстрых зарядных станциях сети

Электрозаправка YASNO E-mobility

Электрозаправка YASNO E-mobility

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Сеть зарядных станций для электромобилей STRUM теперь называется YASNO E-mobility и расширила перечень своих услуг. Помимо быстрой зарядки, владельцы электромобилей уже могут приобрести зарядные станции для домашнего и корпоративного использования, чтобы заряжаться дешевле или получать дополнительный доход.

"Наша сеть зарядок стала частью большого розничного бренда YASNO, который поставляет электроэнергию и энергоэффективные решения для 3,5 миллионов клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Мы стремимся сделать услуги по электромобильности доступнее и ближе для наших клиентов, и предоставляем им комплексные решения в сочетании с продуктами по энергоэффективности", – рассказал директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко.

Владельцы электромобилей сейчас могут зарядиться за 20-40 минут на 23 быстрых зарядных станциях сети YASNO E-mobility в Киеве, на автомобильных дорогах Киев – Одесса, Киев – Львов и Киев – Полтава. Зарядные станции и мобильное приложение уже обновлены в новом дизайне.

"На сайте yasno.com.ua автовладелец может заказать зарядное оборудование мощностью от 5 до 22 кВт. Заряжаться дома или в офисе стоит в разы дешевле, чем на публичных зарядных станциях. Дома при использовании "ночного" тарифа можно заряжаться в 2 раза дешевле обычного тарифа для населения.

Для этого мы предлагаем энергоэффективный набор YASNO Smart с двузонным счетчиком электроэнергии. Благодаря ему зарядить авто ночью на 200 км пробега обойдется примерно в 25 грн. Это решение мы предлагаем с опцией установки "под ключ". Владельцы зарядных устройств также могут присоединиться к сети YASNO E-mobility, чтобы получать дополнительный доход для семьи или бизнеса, предоставляя услугу зарядки собственным клиентам", – рассказал руководитель направления YASNO E-mobility Игорь Ковалев.

Напомним, ранее сообщалось, что ДТЭК соединил Киев и Львов сетью из пяти скоростных автозарядных станций.

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