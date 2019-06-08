Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Сетевые компании будут готовы к запуску рынка электроэнергии с 1 июля – "Укрэнерго"

8 июня, 12:10

Кабинет министров и НКРЭКП до конца июня должны решить все регуляторные вопросы

Фото: Pixabay

Все сетевые компании будут полностью готовы к запуску рынка электроэнергии с 1 июля . Об этом заявил заместитель директора по развитию рынка и IT НЭК "Укрэнерго" Андрей Немировский в ходе круглого стола, организованного USAID, на тему "Внедрение в Украине нового рынка электрической энергии. Вызовы и пути решения", сообщают "Українські новини".

"Пять сетевых компаний полностью готовы к работе в рынке, шесть – заканчивают подготовку, остальные будут готовы до конца месяца", – сообщил Немировский.

В ходе круглого стола все участники – как представители НКРЭКУ и энергокомпаний, так и эксперты – высказались в пользу важности запуска рынка электроэнергии 1 июля 2019 года. Дискуссия шла лишь о технической готовности системы к рынку.

По мнению заместителя генерального директора по перспективному развитию и энергосберегающим технологиям ООО "Укрэнергоконсалтинг" Андрей Борисенко, все остальные регуляторные вопросы Кабинет министров и НКРЭКП должны решить до конца месяца.

Напомним, новый рынок электроэнергии, функционирующий в соответствии со стандартами ЕС, должен быть запущен 1 июля 2019 года согласно Закону Украины "О рынке электроэнергии". На заседании правительства 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что рынок будет вовремя.

Запуск нового рынка электрической энергии является частью международных обязательств Украины по имплементации норм Третьего энергопакета Европейского Союза.

Ранее новости "Сегодня" писали, почему рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля .


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег электроэнергия, электричество, Укрэнерго, рынок электроэнергии

Вы сейчас просматриваете новость " Сетевые компании будут готовы к запуску рынка электроэнергии с 1 июля – "Укрэнерго"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повышения тарифов на свет с 1 июля не будет – НКРЭКУ

4 июня, 10:35

Запуск рынка электроэнергии не повлияет на цену для потребителей

Стало известно, когда украинцы могут почувствовать преимущества европейской модели энергорынка

4 июня, 05:47

В Украине есть возможность внедрить лучшие европейские практики

Из-за переноса реформы энергорынка Украина может потерять финансовую поддержку

31 мая, 23:30

Уже несколько раз некоторые парламентарии предлагали отложить запуск энергорынка

Украина должна выполнить международные обязательства и запустить энергорынок

29 мая, 22:32

Энергореформа назрела уже давно, за годы существования Украина отстала от развития мирового энергорынка

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

На что способно обычное дегтярное мыло

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Новая первая леди Украины: что известно о Елене Зеленской?

В МОЗ назвали нормальную температуру тела человека

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Где сбывают фальшивые деньги. Названы самые опасные места

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

6 июня, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Опыт Сингапура: может ли Украина воспользоваться рецептом "экономического чуда"

Сегодня, 07:51

В начале независимости Сингапур находился, пожалуй, в худшем положении, чем сейчас Украина

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет

Вчера, 07:51

Бюджетная декларация основана на весьма осторожных прогнозах Минфина

"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

6 июня, 10:37

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

6 пар знаков Зодиака, которые невероятно совместимы

Безвредна ли микроволновая печь?

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь