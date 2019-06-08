Сетевые компании будут готовы к запуску рынка электроэнергии с 1 июля – "Укрэнерго"

Кабинет министров и НКРЭКП до конца июня должны решить все регуляторные вопросы

Фото: Pixabay

Все сетевые компании будут полностью готовы к запуску рынка электроэнергии с 1 июля . Об этом заявил заместитель директора по развитию рынка и IT НЭК "Укрэнерго" Андрей Немировский в ходе круглого стола, организованного USAID, на тему "Внедрение в Украине нового рынка электрической энергии. Вызовы и пути решения", сообщают "Українські новини".

"Пять сетевых компаний полностью готовы к работе в рынке, шесть – заканчивают подготовку, остальные будут готовы до конца месяца", – сообщил Немировский.

В ходе круглого стола все участники – как представители НКРЭКУ и энергокомпаний, так и эксперты – высказались в пользу важности запуска рынка электроэнергии 1 июля 2019 года. Дискуссия шла лишь о технической готовности системы к рынку.

По мнению заместителя генерального директора по перспективному развитию и энергосберегающим технологиям ООО "Укрэнергоконсалтинг" Андрей Борисенко, все остальные регуляторные вопросы Кабинет министров и НКРЭКП должны решить до конца месяца.

Напомним, новый рынок электроэнергии, функционирующий в соответствии со стандартами ЕС, должен быть запущен 1 июля 2019 года согласно Закону Украины "О рынке электроэнергии". На заседании правительства 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что рынок будет вовремя.

Запуск нового рынка электрической энергии является частью международных обязательств Украины по имплементации норм Третьего энергопакета Европейского Союза.

Ранее новости "Сегодня" писали, почему рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сетевые компании будут готовы к запуску рынка электроэнергии с 1 июля – "Укрэнерго"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"