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"Северный поток – 2": детали американских санкций

2 декабря, 00:47

США готовят мощный удар по помощникам Путина

Фото: nord-stream.com

Фото: nord-stream.com

Ограничения в адрес российского газового проекта "Северный поток-2", которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Издание ссылается на источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.

Сообщается, что под санкции может подпасть швейцарская Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. Также под угрозой находятся и несколько немецких компаний, которые работают вместе с Газпромом.

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Издание указывает, что ограничения могут быть введены еще до католического Рождества.

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Ранее сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз призвал Сенат скорейшим образом одобрить ранее предложенный, в частности, им самим законопроект, направленный против российского газопровода "Северный поток – 2" (Nord Stream 2).

США и Украина выступают против строительства "Северного потока – 2", так как он расширяет влияние Кремля в Европе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия сможет "выкрутить руки" Украине в случае ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

Между тем, Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" в своих водах. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет – с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали.

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США газопровод санкции Сенат США Nord Stream 2 Конгресс США Северный поток 2

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