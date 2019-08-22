"Северный поток – 2" и политика США: названы главные геополитические риски для Украины

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Для финансовой стабильности Украины сохраняются высокие геополитические риски. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины (НБУ) о деятельности Совета по финансовой стабильности.

В документе говорится, что в целом глобальная экономическая ситуация остается напряженной из-за противостояния США с Ираном, торговой войны США с Китаем, угрозы выхода Великобритании из ЕС без достижения договоренностей, усиления протекционистских настроений в экономической политике, беспорядков в Венесуэле, протестов во Франции, а также вмешательства России в дела других стран.

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"Геополитические риски для Украины усилились после эскалации агрессии РФ в Азовском море и сигналов от ряда европейских и мировых политиков о целесообразности "перезагрузить" политику в отношении России несмотря на ее неизменную агрессивную позицию. продвижение проекта трубопровода "Северный поток - 2" также усиливает риски для Украины, в частности из возможном прекращении транзита газа по территории нашей страны", – отмечается Совет финансовой стабильности.

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Напомним, также в НБУ озвучили ключевой риск для финансовой стабильности Украины. Реализация этого риска может навредить проведению структурных реформ и рефинансированию внешнего долга по более низким ставкам.

Как сообщалось, на 2019 год в программе действий Нациоанльного банка Украины (НБУ) предусматривалось достижение семи основных целей и описывались риски, которые способны помешать реализации этих планов:

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