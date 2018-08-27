"Северный поток – 2" может поссорить США и Европу – МИД Латвии
Энергетика – вопрос не только европейской безопасности, но и трансатлантических отношений, отметил Эдгарс Ринкевичс
Проект трубопровода "Северный поток – 2" может стать камнем преткновения в трансатлантических отношениях. Такое мнение высказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Глава латвийского МИД выразил опасения, что проект "Северный поток – 2" может усилить зависимость от одного доминирующего поставщика и пути доставки, а также противоречит принципам Энергетического союза.
Ринкевичс подчеркнул, что единственный способ решить эти вопросы на уровне ЕС состоит в том, чтобы диверсифицировать источники энергии и развивать внутренний рынок ЕС.
"Более того, энергетика – вопрос не только европейской безопасности, но и трансатлантических отношений. "Северный поток – 2" может стать одной из точек столкновения в трансатлантических отношениях", – заявил Ринкевичс.
Как известно, в США уже поданы на рассмотрение пять законопроектов, которые вводят санкции против России из-за "Северного потока – 2". Компании, которые задействованы в строительстве газопровода, имеют большие риски попасть под санкции, предупредили в Штатах.
Он также выразил удовлетворение тем, что Латвия и остальные страны Балтии много сделали на пути интеграции в энергетический рынок ЕС, и их больше нельзя считать "энергетическими островами".
Напомним, газопровод "Северный поток – 2", укладка труб которого началась в Балтийском море, должен соединить поставщиков в России с потребителями в Европе. Протяженность "трубы" – более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.
При этом компания Nord Stream 2 разработала маршрут газопровода в обход Дании. Дело в том, что Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия.
Украина выступает против этого строительства, называя его политически мотивированным. Вместо этого Киев предложил ЕС создать консорциум с привлечением европейских компаний для управления существующим более эффективным маршрутом транспортировки через Украину.
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