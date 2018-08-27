"Северный поток – 2" может поссорить США и Европу – МИД Латвии

Энергетика – вопрос не только европейской безопасности, но и трансатлантических отношений, отметил Эдгарс Ринкевичс

Проект трубопровода "Северный поток – 2" может стать камнем преткновения в трансатлантических отношениях. Такое мнение высказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Глава латвийского МИД выразил опасения, что проект "Северный поток – 2" может усилить зависимость от одного доминирующего поставщика и пути доставки, а также противоречит принципам Энергетического союза.

Ринкевичс подчеркнул, что единственный способ решить эти вопросы на уровне ЕС состоит в том, чтобы диверсифицировать источники энергии и развивать внутренний рынок ЕС.

"Более того, энергетика – вопрос не только европейской безопасности, но и трансатлантических отношений. "Северный поток – 2" может стать одной из точек столкновения в трансатлантических отношениях", – заявил Ринкевичс.

Как известно, в США уже поданы на рассмотрение пять законопроектов, которые вводят санкции против России из-за "Северного потока – 2". Компании, которые задействованы в строительстве газопровода, имеют большие риски попасть под санкции, предупредили в Штатах.

Он также выразил удовлетворение тем, что Латвия и остальные страны Балтии много сделали на пути интеграции в энергетический рынок ЕС, и их больше нельзя считать "энергетическими островами".

Напомним, газопровод "Северный поток – 2", укладка труб которого началась в Балтийском море, должен соединить поставщиков в России с потребителями в Европе. Протяженность "трубы" – более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

При этом компания Nord Stream 2 разработала маршрут газопровода в обход Дании. Дело в том, что Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия.

Украина выступает против этого строительства, называя его политически мотивированным. Вместо этого Киев предложил ЕС создать консорциум с привлечением европейских компаний для управления существующим более эффективным маршрутом транспортировки через Украину.