"Северный поток – 2" подал заявку на строительство в обход Дании

Компания Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством "Северного потока – 2", подала заявку на альтернативный маршрут газопровода в обход Дании. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что альтернативный маршрут протяженностью 175 километров будет пересекать исключительную экономическую зону Дании, но не будет проходить через территориальные воды Дании.

Исключительная экономическая зона – это район, находящийся за пределами территориального моря и прилегающий к нему, подпадающий под действие особого правового режима. Его ширина не может превышать 370,4 км.

В исключительной экономической зоне все государства пользуются свободами судоходства и полетов, прокладки подводных кабелей и трубопроводов и другими правомерными с точки зрения международного права видами использования моря.

Напомним, в конце июля в Балтийском море началась укладка труб "Северного потока – 2". Газопровод должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

При этом австрийская OMV – сообщала, что Nord Stream 2 разработала маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта. Дело в том, что Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. Таким образом, Дания может заблокировать проект "Северный поток – 2".

В то же время Украина рассчитывает, что если законодательство Европейского Союза в энергетической сфере будет распространено на проект "Северный поток – 2", его постигнет судьба, что и "замороженный" в декабре 2014 года "Южный поток".

Ранее президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар отмечал, что Россия обманывает Европу и Украину, строя "Северный поток – 2":