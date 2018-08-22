"Северный поток – 2" остановит транзит газа через Украину – Климкин

Россия обязательно прекратит транзит газа по территории Украины в Европу в случае строительства газопровода "Северный поток – 2" по дну Балтийского моря. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, рассказывая о телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.

"Если этот проект когда-то теоретически будет построен, – я прямо это указал и Еврокомиссии, и Германии – то обязательно Россия прекратит поставки через украинский маршрут, какими бы ни были гарантии", – заявил Климкин.

При этом, по его словам, прекращение поставок может произойти "начиная с каких-то манипуляций, как газовые войны, и заканчивая террористическими актами".

"Поэтому здесь доверия нет, и мы будем последовательно против этого бороться", – подчеркнул Климкин и напомнил, что "Северный поток – 2" является политическим проектом.

Также глава МИД Украины сообщил, что договорился с Маасом "в ближайшее время встретиться, поскольку есть темы, которые должны быть обсуждены очень подробно". В то же время Климкин уверен, что позиция Германии является очень четкой.

"Она заключается в том, что транзит через нашу ГТС должен остаться. Это фундаментальная исходная позиция. Теперь Россия говорит, что сначала давайте урегулируем вопрос Стокгольмского арбитража. Но понимание России заключается в том, чтобы не платить. То есть Россия не выполняет даже юридические решения. ... И если кто-то не хочет выполнять соглашения, то каким образом с ним можно вообще говорить, какие гарантии мы можем получить", – подчеркнул Климкин.

Напомним, в конце июля в Балтийском море началась укладка труб "Северного потока – 2". Газопровод должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. При этом компания Nord Stream 2 разработала маршрут газопровода в обход Дании. Дело в том, что Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия.

В то же время Украина рассчитывает, что если законодательство Европейского Союза в энергетической сфере будет распространено на проект "Северный поток – 2", его постигнет судьба, что и "замороженный" в декабре 2014 года "Южный поток".

Как ранее заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт Украина должна модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), чтобы создать условия для долгосрочного транзита газа: