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Сезон сахароварения в Украине начался с задержкой: названы причины

3 сентября, 09:09

"Укрцукор" объяснил, сколько всего заводов будут обрабатывать урожай 2019 года

/ Фото: Pixabay

В Украине стартовал сезон сахароварения – одно из частных предприятий с 1 сентября начало перерабатывать сахарную свеклу урожая 2019 года. Об этом сообщила Национальная ассоциация производителей сахара "Укрцукор", которая ранее анонсировала уменьшение производства сахара в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ).

По данным ассоциации, в этом году большинство сахарных заводов страны отложило начало нового сезона переработки свеклы на более поздние сроки.

"Причина – неблагоприятные погодные условия. В большинстве регионов Украины из-за жаркой и сухой погоды образовалась почвенная корка, что затрудняет технологический процесс уборки урожая. В других частях страны из-за сильных дождей снизилась сахаристость корнеплодов, поэтому аграрии прекратили полевые работы, ожидая повышения качественных показателей урожая. Именно эти факторы влияют на снижение темпов копания сахарной свеклы", – объяснил заместитель председателя правления ассоциации Руслан Яненко.

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В "Укрцукре" ожидают улучшения ситуации на полях, а потому прогнозируют, что большинство заводов заработает до конца сентября. В целом в новом сезоне будут работать 32 сахарных заводов, подсчитала ассоциация.

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Ранее также сообщалось, что Украина сократила поставки сахара за границу. По состоянию на 1 августа экспорт упал на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ.

Эксперты также отмечали, что в Украине в сентябре существенно подорожают сахар и гречка. Подробнее узнавайте из сюжета:

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Источник: Сегодня

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