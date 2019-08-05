Ожидания по производству сахара на 2019-2020 маркетинговый год озвучил "Укрцукор"

/ Фото: Pixabay

В Украине подорожает сахар: появился прогноз https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80 2019-08-05T21:01:00+03:00 Экономика Ожидания по производству сахара на 2019-2020 маркетинговый год озвучил "Укрцукор"

Производство сахара в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, с сентября этого года по август следующего) составит 1,1-1,2 млн т, что на треть меньше, чем годом ранее.

Такой прогноз озвучила сегодня, 5 августа, пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор", ранее сообщившая, что украинские производители в июне этого года экспортировали 24,8 тыс. т сахара, что на 40% меньше, чем в мае.

"Оптово-отпускные цены на сахар 2019-2020 МГ вырастут на 18% – до 13 тыс. грн/т в связи с уменьшением производства сахара", – говорится в сообщении.

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В НАСУ связали ожидаемое сокращение производства с уменьшением посевных площадей под сахарной свеклой, неблагоприятными погодными условиями и распространением болезней растений.

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Кроме того, по оценкам Ассоциации, в этом сезоне в Украине будут работать 32 сахарных завода.

Ранее "Укрцукор" прогнозировал, что производство сахара в Украине в 2019-2020 МГ может сократиться на 23-29% по сравнению с предыдущим МГ – до 1,3-1,4 млн т. Таким образом, прогноз от 5 августа ухудшился.

В свою очередь специалисты призывают украинцев сократить потребление сладостей. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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