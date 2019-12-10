"Шаткое равновесие": эксперт оценил рекордно низкую инфляцию

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Инфляция в Украине в ноябреснизилась до 0,1%, в годовом измерении – до 5,1%. Новость уже прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, подчеркнув, что никто из аналитиков ниже 6% не ожидал. Однако пока еще рано говорить о начале тренда к резкому снижению инфляции, рассказал в комментарии сайту "Сегодня" исполнительный директор Украинской дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Специалист объяснил, что на ситуацию оказали существенное влияние иностранные инвесторы.

"Ситуация связана с серьезным укреплением гривни. С тем, что Нацбанк совместно с Минфином активно выпускают ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма. – Ред.), в которые заходят иностранцы. Именно ситуация с укреплением гривни объективно сдерживает рост цен на импорт. Поскольку импорт в гривне становится дешевле. Как следствие – это влияет на инфляцию", – рассказал Пендзин.

В то же время эксперт подчеркнул, что разрыв между показателем инфляции и учетной ставкой НБУ (15,5%) не должен быть таким огромным.

"Это приводит к очень дорогим кредитам и к, по большому счету, остановке развития украинского бизнеса. У нас большой выгодный импорт и очень невыгодный экспорт. Все это сдерживает развитие украинской экономики", – считает Пендзин.

По его словам, ставка рефинансирования должна быть на 2-3 процентных пункта выше уровня инфляции. Таким образом, если регулятор снизит учетную ставку, повысится инфляция, уверен специалист.

"Как только НБУ начнет снижать ставку рефинансирования, облигации станут непривлекательны, – говорит он. – Количество облигаций, которые покупают иностранцы, упадет, а наши обязательства не снизятся. Начнется серьезное давление на валютный рынок, начнет расти доллар, начнет расти инфляция. То есть сегодня мы имеем шаткое равновесие, которое может быть нарушено очень просто".

Напомним, в конце ноября продукты в Украине значительно подорожали. Эксперты подсчитали, что половина еды в минимальной продовольственной корзинке у нас уже дороже, чем в Польше.

Также ранее новости "Сегодня" рассказывали, как осенью изменились цены на базовые продукты в Украине:

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