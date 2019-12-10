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Инфляция в ноябре замедлилась: как это отразилось на ценах

10 декабря, 09:04

Существенное изменение показателя может сказаться на стоимости кредитов для украинцев

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Инфляция в Украине в ноябре, падения которой ожидают в Нацбанке, снизилась до 0,1%, в годовом измерении – до 5,1%. Об этом свидетельствуют официальные данные Госстата.

"Экономическая новость дня. Госстат опубликовал текущий показатель инфляции – 5,1%. Никто из аналитиков ниже 6% на этот год не давал. По моему мнению, теперь точно есть все основания для существенного снижения учетной ставки", – прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Так, потребительские цены в Украине в ноябре 2019 года выросли на 0,1% по сравнению с 0,7% в предыдущем месяце и на 1,4% в ноябре-2018, сообщила Государственная служба статистики Украины в понедельник.

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Таким образом по итогам ноября инфляция замедлилась до 5,1% с 6,5% по итогам октября, 7,5% – по итогам сентября и 8,8% – по итогам августа.

Базовая инфляция в ноябре также снизилась до 0,1% с 0,7% в октябре текущего года.

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При этом с начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,3%, а базовая инфляция составила 4,2%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Милованов назвал курс доллара на уровне 24 гривен "новой реальностью" для Украины, где сложнее становится экспортерам, а импортерам и гражданам лучше.

Напомним, в конце ноября продукты в Украине значительно подорожали. Эксперты подсчитали, что половина еды в минимальной продовольственной корзинке у нас уже дороже, чем в Польше.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как осенью изменились цены на базовые продукты в Украине:

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инфляция НБУ импорт учетная ставка курс доллара цены на продукты рост цен Тимофей Милованов

Источник: Интерфакс-Украина

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